Alpinistas são resgatados depois de seis dias presos em montanha

Bermúdez estava com dificuldade para se locomover. O guia então o amarrou a uma corda e o levou para baixo do outro lado do pico, que era um abismo rochoso de cerca de 240 metros.

Bermúdez estava com dificuldade para se locomover. O guia então o amarrou a uma corda e o levou para baixo do outro lado do pico, que era um abismo rochoso de cerca de 240 metros.

(Flipar)