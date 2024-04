Arquivo X: criador da série original diz que deu ‘bênção’ a nova versão

“Eles não precisariam da minha bênção. A 20th Century Fox e a Disney são donas do programa e livres para fazer com isso o que eles acreditam. Estou honrado que eles vieram até a mim e me pediram, não minha permissão, mas minha bênção. E eu lhes dei”, c...

“Eles não precisariam da minha bênção. A 20th Century Fox e a Disney são donas do programa e livres para fazer com isso o que eles acreditam. Estou honrado que eles vieram até a mim e me pediram, não minha permissão, mas minha bênção. E eu lhes dei”, completou Carter.

(Flipar)