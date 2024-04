Ascensão e legado: morte de Kurt Cobain completa 30 anos

Em 1992, Cobain se casou com a cantora Courtney Love, vocalista da banda Hole. O relacionamento, frequentemente tumultuado e marcado por problemas com drogas, foi alvo de grande atenção da mídia. No mesmo ano, eles tiveram uma filha: Frances Bean Cobain.

(Flipar)