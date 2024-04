Ator ‘queridinho’ de Hollywood recebe prêmio bêbado e viraliza

No mesmo ano, ele se tornou o primeiro ator nascido na América Latina a ser indicado ao Emmy de Melhor Ator em Série de Drama e também foi o latino com mais indicações em uma única edição do Emmy, com 3 nomeações.

(Flipar)