Conheça a Costa dos Esqueletos, maior cemitério à beira-mar do mundo

Um dos desertos mais antigos do mundo encontra as águas geladas do Atlântico, onde cria-se um ecossistema único. Assim, as correntes frias da Benguela trazem nutrientes do fundo do mar e sustentam a rica biodiversidade, que atrai pescadores e caçadores...

Um dos desertos mais antigos do mundo encontra as águas geladas do Atlântico, onde cria-se um ecossistema único. Assim, as correntes frias da Benguela trazem nutrientes do fundo do mar e sustentam a rica biodiversidade, que atrai pescadores e caçadores de baleias desde o século XIX.

(Flipar)