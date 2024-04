Conheça cidades brasileiras que tem mais imóveis do que pessoas

Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul.

(Flipar)