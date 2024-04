Crise pode deixar capital do México sem água nos próximos meses

Sozinho, o sistema de água de Cutzamala é responsável por fornecer cerca de 25% da água usada na região do Vale do México, incluindo a Cidade do México. No entanto, devido à seca intensa, o sistema está atualmente em seu nível mais baixo, com apenas ce...

Sozinho, o sistema de água de Cutzamala é responsável por fornecer cerca de 25% da água usada na região do Vale do México, incluindo a Cidade do México. No entanto, devido à seca intensa, o sistema está atualmente em seu nível mais baixo, com apenas cerca de 39% de sua capacidade.

(Flipar)