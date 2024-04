Crush, Grapette, 7UP, Taí… Marcas famosas de refrigerante que ‘sumiram’ no Brasil

Grapette - Bebida que chegou ao Brasil em 1948 com sabor de uva e era produzida no país pela Refrigerantes Guanabara, no Rio de Janeiro.

Grapette - Bebida que chegou ao Brasil em 1948 com sabor de uva e era produzida no país pela Refrigerantes Guanabara, no Rio de Janeiro.

(Flipar)