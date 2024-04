Doença do ‘cervo zumbi’ preocupa autoridades dos EUA e Canadá

A província da Colúmbia Britânica, no Canadá, revelou um plano para deter a propagação de uma doença crônica, conhecida como “doença do cervo zumbi”, que está se espalhando pela América do Norte.

(Flipar)