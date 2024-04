É o Tchan fecha carnaval em Belo Horizonte com show gratuito

No fim de 1995, Débora Brasil tomou a decisão de abandonar o grupo. Com isso, a banda lançou um concurso para eleger a nova Morena do Tchan. Foi então que em 1996, Scheila Carvalho foi eleita a nova companheira de Carla Perez com 59,9%. No pleito, Vivi...

No fim de 1995, Débora Brasil tomou a decisão de abandonar o grupo. Com isso, a banda lançou um concurso para eleger a nova Morena do Tchan. Foi então que em 1996, Scheila Carvalho foi eleita a nova companheira de Carla Perez com 59,9%. No pleito, Viviane Araújo e Rosiane Pinheiro também disputaram a vaga.

(Flipar)