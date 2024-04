Escolas fecharão durante Eclipse Solar Total nos Estados Unidos

As autoridades do Texas, nos Estados Unidos, recomendaram o fechamento de todas as escolas durante o Eclipse Solar Total esperado para o mês de abril. A medida será adotada em função de preocupações de segurança e por causa do gerenciamento de emergência.

As autoridades do Texas, nos Estados Unidos, recomendaram o fechamento de todas as escolas durante o Eclipse Solar Total esperado para o mês de abril. A medida será adotada em função de preocupações de segurança e por causa do gerenciamento de emergência.

(Flipar)