Estudo descobre idade de formação de gigantesca duna no Marrocos

O estudo pioneiro concluiu que a duna Lala Lallia, no Marrocos, país localizado no norte da África, se formou 13 mil anos atrás, no final da última era do gelo na Terra.

(Flipar)