Ilha submersa na costa brasileira pode ter tido tamanho da Islândia

Uma equipe de cientistas do Brasil e do Reino Unido descobriu que uma formação vulcânica no fundo do mar, próxima da costa brasileira, já foi uma ilha do tamanho da Islândia.

(Flipar)