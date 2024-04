Oscar 2024: veja brasileiros famosos que votam na premiação de Hollywood

Acontece no dia 10 de março a 96ª cerimônia do Oscar, no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA). A votação que define os ganhadores das estatuetas é feita entre os mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Veja a seguir algun...

Acontece no dia 10 de março a 96ª cerimônia do Oscar, no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA). A votação que define os ganhadores das estatuetas é feita entre os mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Veja a seguir alguns dos brasileiros que votam na maior premiação do cinema mundial!

(Flipar)