Terremoto mais poderoso dos últimos 25 anos atinge Taiwan

Quatro vítimas fatais foram encontradas no remoto condado montanhoso de Hualien, perto do epicentro do terremoto na costa leste de Taiwan, a cerca de 150 km de Taipei. Muitos prédios foram danificados na área, incluindo dois que desabaram.

(Flipar)