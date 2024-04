Gêmeas Giselle e Michelle Batista contam o segredo da sua rotina

Viva a Vida |Do R7

Giselle e Michelle no podcast GiMi Giselle e Michelle no podcast GiMi (Foto divulgação)

A rotina do dia a dia de um influenciador digital é muito corrida. São muitas reuniões de pauta, construção de roteiros, gravações e, para conseguir dar conta das tarefas, é preciso suar a camisa.

É por isso que as gêmeas contam com Sorox, uma bebida hidratante especialmente formulada com 8 íons essenciais que reforçam a hidratação e o sistema imunológico.

Com zinco, Sorox não só reforça a hidratação, mas também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, desempenhando um papel crucial na defesa do corpo durante períodos de viroses. Além disso, o hidrotônico é uma opção livre de açúcar, com baixa caloria (menos de 21 por garrafinha).

A marca recomenda o consumo de uma garrafa de 550 ml ao dia. Em caso de dúvidas, consulte um médico.

