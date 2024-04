Influenciadoras realizam compensação de carbono com o plantio de árvores nativas em parceria com Tío Nacho Brasil Giselle e Michelle Batista foram convidadas pela marca para participarem do Plantio de Integração do Carbon Free 2024 em Itapetininga (SP)

Atrizes e influenciadoras Michelle (à esq.) e Giselle Batista durante o plantio de mudas nativas em Itapetininga (SP) Atrizes e influenciadoras Michelle (à esq.) e Giselle Batista durante o plantio de mudas nativas em Itapetininga (SP) (Divulgação/Tío Nacho Brasil)

A convite de Tío Nacho Brasil, as atrizes e influenciadoras Michelle e Giselle Batista vivenciaram a experiência de contribuir para a neutralização de 50 toneladas de carbono ao participarem do plantio de 250 de árvores nativas na terceira edição do projeto Plantio de Integração do Carbon Free 2024, que ocorreu em Itapetininga (SP), na sexta-feira (23).

O evento, realizado na sede da associação beneficente ANSPAZ, contou com mais de 20 empresas comprometidas com a causa da sustentabilidade. A equipe técnica do Carbon Free Brasil acompanhou a ação para garantir o crescimento saudável das mudas e a eficácia na neutralização de carbono.

Michelle Batista destacou a importância da iniciativa da Tío Nacho Brasil, ressaltando que o plantio representa um passo significativo em direção à sustentabilidade. Por sua vez, Giselle Batista compartilhou que a experiência em Itapetininga a fez refletir sobre a importância de adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia.

De acordo com Tío Nacho Brasil, até outubro de 2023 foram restaurados cerca de 2.100 metros quadrados de Mata Atlântica e neutralizadas 791 toneladas de carbono. A estimativa é de que até abril deste ano sejam emitidas e neutralizadas mais 350 toneladas de gases do efeito estufa (GEE).

“Os consumidores estão cada vez mais atentos às ações de sustentabilidade das empresas.” É com esse olhar que Tío Nacho vem se posicionando no mercado. Através de projetos, como neutralização de carbono e uso de frascos 100% reciclados e recicláveis, a marca busca incentivar o consumo mais consciente e o descarte adequado dos materiais.”, explica Camila Fogaça, gerente de Marca para Personal Care. “Estamos focados no consumidor que, além de pensar nos benefícios que os produtos proporcionam para o seu bem-estar, também se preocupa com o futuro do planeta.”, acrescenta Camila.

Relação de Tío Nacho com o meio ambiente

Grupo Tío Nacho Brasil caminhando pela região de mata em Itapetininga (SP) Grupo Tío Nacho Brasil caminhando pela região de mata em Itapetininga (SP) (Divulgação/Tío Nacho Brasil)

Tío Nacho tem uma forte ligação com a natureza, enraizada em sua história de mais de 100 anos, durante os quais tem potencializado a beleza e a saúde dos cabelos por meio da Geleia Real e nobres ingredientes nobres de origem natural.

Por isso, em 2022, a marca iniciou um compromisso significativo com a neutralização de carbono em suas embalagens, em parceria com a Carbon Free Brasil, e passou a adotar frascos inteiramente feitos de materiais reciclados e recicláveis.

Essa transformação rendeu às embalagens de Tío Nacho o selo “Carbon Free”, reforçando sua busca por decisões ainda mais responsáveis e conscientes, conquistando a confiança e interesse dos consumidores engajados na preservação do planeta.

O Plantio de Integração, do qual a Tío Nacho Brasil faz parte, é um dos serviços oferecidos pelo Carbon Free Brasil, conhecido como cashback ambiental. Por meio desse programa, um valor é revertido para o plantio de árvores nativas em áreas de preservação a cada tonelada de carbono neutralizada, promovendo a recuperação de ecossistemas, a conservação da biodiversidade e o sequestro de carbono.

Como funciona a neutralização do carbono?

A neutralização de carbono de Tío Nacho já apoiou a geração de energia renovável de uma Pequena Central Hidrelétrica A neutralização de carbono de Tío Nacho já apoiou a geração de energia renovável de uma Pequena Central Hidrelétrica (Divulgação/Tío Nacho Brasil)

Para a realização da neutralização de carbono, é realizado um estudo, conhecido como Inventário de Gases do Efeito Estufa, que calcula a quantidade de carbono emitida no processo produtivo.

Esse processo de cálculo de emissões é feito para as etapas de produção da embalagem de toda a linha Tío Nacho. Com o dado exato da quantidade de toneladas de CO2 emitida na atmosfera, o Carbon Free Brasil realiza a neutralização destas emissões com a compensação de créditos de carbono e o plantio de árvores.

Por meio do processo, conduzido e verificado pelo Carbon Free Brasil, a neutralização de carbono de Tío Nacho já apoiou a geração de energia renovável de uma Pequena Central Hidrelétrica, que promove o uso de energia limpa e diminui a quantidade de carbono emitido na atmosfera pelo consumo de energia no Brasil.

Esse projeto possui créditos de carbono certificados pelo UNFCCC, órgão da ONU que certifica a veracidade das ações desenvolvidas e garante a procedência dos créditos de carbono compensados.

Na opinião de Vivian Pellis, COO do Carbon Free Brasil, o crescimento da neutralização de carbono se insere em um movimento coletivo para enfrentar os desafios climáticos, que preocupam toda a sociedade. “Acreditamos que eventos, como o plantio de árvores com a participação de colaboradores das empresas parceiras, sejam uma inspiração para a construção de um futuro mais sustentável”, explica.