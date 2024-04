O que é Carbon Free? Influenciadoras mostram como funciona a compensação de carbono na natureza Giselle e Michelle Batista participaram do projeto Integração do Carbon Free 2024 a convite de Tío Nacho Brasil

Atrizes e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista durante Atrizes e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista durante (Reprodução/canal GiMi)

Você sabe o que é Carbon Free? As influenciadoras e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista, donas do canal GiMi no Youtube, foram até Itapetininga (SP) a convite de Tío Nacho Brasil para conhecerem o projeto Plantio de Integração do Carbon Free, que contribui para a neutralização de carbono na atmosfera.

Tio Nacho sempre esteve próximo da natureza com muitos ingredientes naturais nas suas fórmulas. O que talvez você não saiba é que desde 2022 a marca vem apostando em atitudes mais assertivas em prol da sustentabilidade. E neutralizar carbono da produção das embalagens foi uma delas.

Quer entender como funciona esse processo de neutralização de carbono? Veja abaixo como foi essa experiência vivida por Giselle e Michelle Batista.

