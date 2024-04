Descobrindo tesouros de chocolate em Poços de Caldas

Alto contraste

Por cada cidade, distrito ou vilarejo por onde passamos, sempre voltamos pra estrada com a bagagem mais carregada. Carregada de lembranças, de sorrisos, de sonhos, de saudades de lugares que talvez a gente não volte a visitar e de pessoas que provavelmente nunca mais iremos encontrar. Mas um pouquinho daquelas pessoas, através de suas histórias, passam a fazer parte da nossa vida e nunca mais esquecemos de nenhuma delas.

Trabalhar viajando é um privilégio que me permite conhecer lugares e pessoas que de outra forma passariam despercebidos pelos meus caminhos ou, talvez, nem chegaria a encontrar. E o melhor de tudo é que cada história que a gente conhece vem cheia de surpresas e novidades. Nenhuma é igual à outra. Claro que tem momentos que o coração aperta, mas eu não trocaria esse privilégio por nada. E, dessa forma, a gente vive cruzando o estado de uma lado para o outro, absorvendo cada momento e enriquecendo nossa jornada.

Muitas pessoas que passam pelo caminho do Achamos em Minas talvez nem saibam como elas nos marcam e transformam nossas vidas. Pra mim, é um privilégio poder contar um pouquinho de suas histórias no programa e, por isso, tenho um cuidado especial com cada uma delas. Afinal, elas abrem as portas de seus corações e de suas casas para nos convidar a conhecer seus sonhos, suas pessoas queridas, seus famiiares e, assim, dividimos bons momentos, refeições, passeios e histórias.

Todos os dias, somos tocados e inspirados pelo universo único de cada indivíduo que encontramos. Hoje, gostaria de compartilhar a história de uma dessas pessoas - uma história que começou de uma maneira inesperada, sem pauta, sem expectativas de gravação, pois já havíamos concluído nossas tarefas do dia e decidimos sair para tomar um café.

Era uma tarde agradável em Poços de Caldas (cidade, inclusive, que eu amoooo) e o clima era de pura descontração. Após uma manhã produtiva de gravações, tudo estava nos trinques e decidimos sair em busca de um lugar para recarregar as energias e planejar as gravações do dia seguinte.

Eu e o Mauro Ferreira, o cinegrafista do Achamos (prometo contar mais sobre ele em breve), estávamos batendo papo e explorando a cidade em busca do café perfeito quando, de repente, avistamos um lugar simplesmente encantador... super aconchegante e elegante. Ficamos super curiosos para saber o que era.. Entramos. O lugar parecia um café, mas também era uma chocolateria, ou será que era uma loja?… A música embalava o ambiente de uma forma super agradável, o aroma era delicioso e, então, vimos alguns produtos expostos em uma espécie de vitrine, quando cheguei mais perto, pensei que eram joias… ou quem sabe pedras preciosas…

Entre um pensamento e outro, chegou uma mulher deslumbrante, linda mesmo, tipo artista de novela e, com um sorriso caloroso, nos recebeu como se fôssemos amigos de longa data. Com uma gentileza ímpar, ela nos contou que ali eram vendidos cristais de chocolate que emanam energias… O que seria isso?!?!!? Imagina só..

E quando eu disse que cada história que a gente conhece é um presente, você já pode imaginar o que veio a partir daí, né? A Stella não tinha ideia que estávamos em Poços para gravar um episódio do Achamos, nem nos conhecia, mas, mesmo assim, nos recebeu com uma paciência e carinho infinitos. E nos levou para uma jornada fascinante por universo que eu nunca tinha ouvido falar, nos explicou, nos mínimos detalhes como são fabricados aqueles chocolaltes que parecem joias.

O primeiro detalhe que logo nos salta aos olhos são as cores - vibrantes, diferentes, todas simplesmente lindas. Em seguida, os formatos nos surpreendem - há uma harmonia entre o rústico e o delicado em cada pedaço de chocolate. E então, claro, a seguir vem o sabor.. hum..

Existe toda uma pesquisa por trás de cada uma dessas peças, a Stella nos explicou que eles transformam chocolates em cristais ou cristais em chocolates.. olha que interessante.. eles fazem um pareamento energético dos cristais com cada um dos tipos de chocolate. E para dar cor e sabor a eles, nada de corantes ou aditivos químicos; tudo é extraído dos próprios elementos da natureza. Cada sabor é uma descoberta exótica, repleta de propriedades interessantes.

Na tábua abaixo, destaco alguns exemplos, para você ter uma ideia:

* A "Ametista"é feita com açaí, hibisco e blueberry, proporcionando uma experiência bem interessante.

* A "Alfazema Azul" é conhecida por suas propriedades calmantes.

* A "Calcita Laranja"é perfeita para quem gosta de um toque picante, com ingredientes como beterraba, urucum e gergelim negro.

Após esse bate papo cheio de curiosidades, fui convidada para uma experiência gastronômica que estimulou todos meus sentidos, desde a visão até o paladar em um menu degustação com esses chocolates. Com direito a chá, café e vinho para acompanhar. Foi uma experiência inesquecível!

E assim, esse café descompromissado, virou uma pauta do Achamos em Minas que eu amei fazer. O lema deles é "cristais de chocolate que emanam energias, contam histórias e emocionam". E é exatamente isso que eles fazem... Talvez eu acrescentaria: "contam histórias, emocionam e deixam saudades...". Até breve, Lascaux!

Ah! Quer entender mais sobre esses cristais de chocolate? Então assista o Achamos em Minas Completo aqui.

Para assistir outros episódios do Achamos em Minas dê um pulinho no Play Plus ;)

