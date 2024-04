Aprenda a harmonizar vinhos com cada tipo diferente de chocolate Nenhuma época do ano é mais propícia a fazermos este teste do que as vésperas da Páscoa

Harmonização de vinho com chocolate

Vinho e chocolate combinam? Claro que sim, mas é preciso muita atenção nessa combinação, pois por ser doce e ter muita intensidade de sabor, o chocolate requer algum cuidado. E nenhuma época do ano é mais propícia a fazermos este teste, afinal, estamos às vésperas da Páscoa.

Via de regra, e sempre digo que quando o assunto é vinho não podemos generalizar nunca, alimentos doces devem ir com vinhos doces, pois o principal componente aqui a ser considerado é o açúcar. E o vinho doce que harmonizará melhor com cada comida doce dependerá do grau de doçura e de intensidade de cada um. Ah, e, além disso, tem o nível de gordura dos chocolates!

Então como o assunto é complexo e cheio de alternativas, vou resumir os principais tipos de chocolate e os principais vinhos que podem caminhar bem nesta jornada. Mas já digo de antemão que eu, Déco, prefiro focar as harmonizações de chocolates sempre com vinhos doces ou doces fortificados (Porto, Madeira, PX), mas existem alguns poucos tintos secos que podem ficar bons, mas é mais difícil de acertar e mesmo assim, não me lembro de nenhum ficar incrível.

Chocolate Branco

Normalmente, o chocolate branco é um dos mais doces e gordurosos que existem, pois é feito com manteiga de cacau, açúcar e leite. Mas eles não têm a intensidade de sabor dos chocolates pretos. Sendo assim, eles pedem vinhos de menos intensidade, mas de mais doçura elevada.

Não é pela cor de ambos, mas o Vinho do Porto branco vai super bem. Vinhos doces como moscatéis (espumantes moscatéis também) e os vinhos de colheita tardia (Late Harvest), Sauternes e Tokajis são boas escolhas.

Chocolates ao Leite

São também chocolates bem doces, mas com intensidade de sabor maior que os brancos. Por isso, precisam de vinhos com boa dose de doçura e também intensidade. Vinhos do Porto mais jovens como os Reservas, Rubys, LBV's mais recentes são ótimas opções.

Os vinhos PX produzidos na região de Jerez (Espanha) são ótimas opções também, assim como os Banyuls produzidos no sul da França e os vinhos portugueses da Madeira classificados como Doces. Os Late Harvest que mencionei com os brancos também podem ir bem, mas aí eu deixaria para os de maior intensidade aromática como os Sauternes e Tokajis.

Chocolates Meio Amargos

Hoje em dia existem N tipos de chocolates meio amargos. Eles são classificados de acordo com a quantidade de cacau. Ou seja, quanto maior a porcentagem de cacau, menor a doçura dele e gordura dele e maior a intensidade de sabor. Com isso, precisamos de vinhos com grande intensidade como os Portos Tawny, por exemplo.

Mas se você é daqueles que prefere o vinho seco, é aqui que ele pode se encaixar, pelo fato do chocolate ser menos doce. Então vinhos com a uva Primitivo (Zinfandel nos EUA), de preferência com passagem por barricas, podem ir bem! Malbecs e Syrahs com madeira correm por fora.

Chocolates com Pedaços de Outros Alimentos

Aqui as opções são muitas, pois depende muito do recheio ou dos pedaços. Vale a máxima de sentir qual sabor predomina, então se for algo bem doce, vá para os vinhos mais doces. Se forem nuts, por exemplo (amêndoas, nozes, castanhas), que têm sabores mais delicados, dê preferência ao tipo de chocolate, mas sabendo que os vinhos do Porto mais velhos e os Tawnys nos levam a aromas de frutas secas e nuts e podem ser boas opções.

Poderia ficar aqui por muitas horas escrevendo e esmiuçando cada possibilidade de harmonização, pois as possibilidades são inúmeras. Lembrando sempre, a principal mensagem que eu insisto em dizer: O que deve imperar, sempre, é a sua vontade e seu gosto pessoal!