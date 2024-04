Brinde ao Dia Mundial do Café com drinques especiais Comemore o 14 de abril com a segunda bebida mais consumida do mundo: o café

Neste domingo, 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Café. Como todo mundo já sabe, eu amo café e essa bebida milenar e maravilhosa já foi tema do blog. Pode ler sobre a história, origem e receitas com café neste post aqui.

Você sabia que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo? E ele não precisa se limitar à sua xícara de café matinal. Vários estabelecimentos descobriram o potencial do café em coquetéis, e hoje vou compartilhar com vocês algumas dessas criações para que possam experimentar em casa.

Imagine a combinação perfeita de um Espresso Martini, a doçura de um Negroni Coffea, ou a refrescância de um Iced Irish Coffee. Temos também o Old Executioner e o Strati, drinks que prometem uma experiência única para o seu paladar. As possibilidades são infinitas!

RECEITAS

Espresso Martini – Boteco Paramount, @botecoparamount

Ingredientes:

50ml de vodka

30ml expresso

15ml licor de café

5ml de açúcar

Modo de preparo:

Misture tudo muito bem em uma coqueteleira até espumar. Sirva em um copo de dry martini e decore com até três grãos de café torrados.

Para conseguir essa receita do Espresso Martini, eu fiquei no pé do meu amigo José Francisco de Oliveira Neto, o Netinho, do Boteco Paramount, por meses. Até que ele resolveu liberar o preparo de um dos meus drinks favoritos.

Receita Negroni Coffea, do Guilhotina Bar, @guilhotinabar

Ingredientes pré-batch:

333ml de gin Kawaii

40ml de café

333ml de vermute rosso Martini

333ml de campari

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes. Rende 1,039L de pré-batch.

Ingredientes para o drink:

90ml de pré-batch

1 und casca de laranja desidratada

Modo de preparo:

Em um copo baixo com gelo grande, adicione a bebida diretamente no copo e mexa. Decore com casca de laranja desidratada.

Receita Iced Irish Coffee, do BEC Bar, @bec_bar





Ingredientes:

50ml de Jameson

50ml de café espresso

20ml de Baileys

Guarnecer raspas de chocolate

Caneca mule inox

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes na coqueteleira com gelo, bata por 10 segundos. Na caneca mule, complete com gelo e transfira os ingredientes. Guarnecer com raspas de chocolate.

Receita Old Executioner, d´O Carrasco, @ocarrascobar

Ingredientes:

35ml de Woodford Reserve

15ml de Amaro Lucano

15ml de Jerez

5ml de Xarope de Baunilha

5ml de Café Expresso

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes, exceto o café, em um copo baixo com um gelo grande. Mexa, adicione o café e guarneça com três grãos de café.

Receita Strati, do Piccini Cucina, @piccinicucina

Ingredientes:

5g de ganache de chocolate

60ml de licor 43

50ml de café

60ml de leite

1g de canela em pó

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes um a um no copo, sem que eles se misturem. Finalize com a canela em pó. Depois misture com um canudo e aproveite!

Receita Espresso Martini, do Nonna Rosa - @osterianonnarosa

Ingredientes:

50ml de vodca

50ml de café expresso

25ml de xarope de açúcar

Modo de preparo:

Bata bem todos os ingredientes em uma coqueteleira cheia de gelo. Faça coagem dupla para uma taça de martini gelada. Decore com grãos de café.

MAIS DRINKS COM CAFÉ

A Pizza da Mooca - O Espresso Mooca (R$ 36) leva rum, whisky, Licor 43, café Expresso, xarope de açúcar, finalizado com raspas de chocolate e laranja. @apizzadamooca

APTK Spirits - O Coffee Negroni (R$165), que mistura o amargo do Amaro com o doce do Bourbon amarelo, APTK Gin e café, e o Expresso Martini (R$165), aveludado e licoroso, misturando vodka, vermute e café bourbon amarelo. @aptkspirits

BEC Bar - Além do Iced Irish Coffee (R$ 36), feito com Jameson whiskey, licor Baileys, café espresso e raspas de chocolate, a casa oferece outras duas opções incríveis que também levam café são o shot de Toddynho (R$23), com Baileys, amaretto e licor de café, e o Carajillo (R$36), com Licor 43 e café espresso. @bec_bar

Café Hotel - O clássico Espresso Martini (R$ 45) e o G&T Alfa (R$42), com gin infusionado com café e chá de chocolate. @cafehotelbar

Jacarandá Restaurante - Para destaque do dia do café, o Espresso Martini (R$ 44), receita aveludada e licorosa, que leva a concentração seca da vodka, vermute e a doçura do café Bourbon amarelo. @jacarandabr

La Braciera - O destaque do menu é o Espresso Martini (R$34) que leva Vodka, Licor Stock Café e Café Espresso. @labracierapizza

Mantovani Fine Italian - Tem o drink Café Tostado (R$ 42), feito com rum Bacardi Oro, Expresso Brasil Orgânico, caramelo salgado e cumaru. @mantovanirestaurante

Modern Mamma Osteria - Bartender Márcia Martins oferece como opção o Coffee Negroni (R$40) drink que harmoniza Gin, Amaro, Rosso e Espumante de Café. @modernmammaosteria

Piccini Cucina - A casa aposta na intensidade e na doçura dos drinks com café, como o Strati (R$ 52), com ganache de chocolate, Licor 43, café, espuma de leite, finalizado com canela, e o Carajillo (R$ 52), feito com café expresso e Licor 43. @piccinicucina

Taverna Medieval - Experimente o Irish Coffee - (R$ 30) - Whisky irlandês, Nescafé Leggero, açúcar e espuma de creme de leite. @tavernamedieval

Tartuferia San Paolo - Prove o Carajillo (R$ 43), que leva café expresso e licor 43. @tartuferiaoficial

The Gin Flavors - Sugere o Licor de Café Kof, feito com ingredientes 100% naturais, com vodka própria, destilada e café arábica torrado (R$ 120). @theginflavors

Trinca Bar & Vermuteria - O Pass Coffee Hanky Panky (R$ 38) é feito à base de vermute rosé, gin, Fernet, café Bourbon Amarelo e infusão de uva-passa com grãos de café. @trincabar

Tuy - O Coffee Martini (R$52,50) leva vodka ketel one, café, licor de café cristal (grão não torrado), sorvete de café e pixurim. @tuycocina