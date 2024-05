Dia Mundial do Hamburguer: 30 ideias para comer um sanduíche delicioso Restaurantes e lanchonetes que oferecem criações especiais e promoções para esta comida criada no século 13, na Europa

Il Rosso, do Rosso Burguer, para o Dia Mundial do Hambúrguer (Divulgação)

Quem é leitor assíduo aqui do Aprendiz de Cozinheira, já deve ser lido este post sobre como fazer um hambúrguer perfeito. Neste link, você vai poder encontrar dicas para o preparo do melhor hambúrguer caseiro, blends deliciosos de diferentes tipos de carne, receitas para você fazer seu lanche em casa, incluindo opções veganas. Além, é claro, da história dessa comida criada na Europa no século 13 e popularizada pelos norte-americanos mundo afora.

E como toda comida que é mundialmente famosa, o hambúrguer também tem seu dia comemorativo. O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado todo dia 28 de maio. E faz dessa a ocasião ideal para saborear esse lanche tão clássico quanto democrático.

Aqui você vai encontrar ideias gostosas de restaurantes e lanchonetes que estão aproveitando a data para criar combinações especiais e fazer promoções. Inspire-se e veja montagens com cheddar, catupiry, pão brioche, picles, pimentas variadas e muito bacon. Alguns estabelecimentos também oferecem opções veganas.

HAMBÚRGUER NA GRANDE SÃO PAULO

522 Burguer | @522_burguer - Localizada em São Caetano, os hambúrgueres levam nomes de jogos clássicos como Uno, Dominó, Imagem e Ação, Ludo, Gamão, por exemplo. O lanche que leva o nome do jogo War (R$ 29,90) é feito com pão de brioche, maionese temperada, dois smashes burguer de 100g, queijo parmesão ralado, Catupiry, batata palha e fatias de bacon.

All In Burger | @all_in_br e @all_in_itaim – Excelente (R$ 34,90), hambúrguer de angus, pepperoni strips, Catupiry, couve crispy, maionese e barbecue ralado.

BEC Bar | @bec_bar - Entre as sete versões de hambúrguer, uma das mais pedidas é o BEC Burguer (R$ 39), feito com blend de costela, queijo prato, crispy de bacon, alface, maionese defumada e tomate confit. Durante a semana do Dia do Hambúrguer, quem comprar um hambúrguer ganha uma cerveja de cortesia.

Bella Paulista | @padariabellapaulista - A mega padaria tem um menu de hambúrguers gourmets, como o Estados Unidos (R$ 56), com hambúrguer angus de 200 gramas, cheddar, geleia de bacon e jalapeños no pão brioche, acompanhado de batatas fritas e maionese da casa.

Cantagalo Burguer | @cantagaloburger - Para o Dia do Hambúrguer, a Cantagalo Burger, que já famosa pela torre de cheddar, oferece o rodízio de mini hambúrgueres com mais de 40 tipos de lanches, 6 opções de entradas. Os valores de terça a quinta no jantar são de R$ 69,90 (com torre de cheddar) e R$ 55,90 (sem a torre de cheddar). De sexta a domingo, no almoço, sai por R$ 39,90 (sem torre de cheddar) e por R$ 59,90 (com torre de cheddar); e de sexta a domingo, no jantar, R$ 74,90 (com torre de cheddar) e R$ 60,90 (sem a torre de cheddar).

Cão Véio | @caoveio - Lanchonete do Chef Henrique Fogaça, com seis unidades traz para a data o Rabugento, lanche preparado com burger de 200g, queijo cheddar, bacon, ragú de linguiça e pimenta jalapeño. Servido no pão australiano, acompanha molho BBQ (R$ 49).

Gaarden Bar | @gaardenbar - O chef peruano Enrique Paredes criou o Gaarden Burguer (R$ 48) feito com carne, queijo cheddar americano, maionese tonkatsu, picles artesanal e cebola caramelizada com bacon. O lanche vem acompanhado de batatas fritas.

Guilhotina Bar | @guilhotinabar - O chef Thiago Cerqueira prepara o Mini Burger de Porco (R$ 52 com duas unidades), feito no pão brioche com hambúrguer de copa lombo, molho hoisin, bacon artesanal e bok choy. O bar tem a carta de drinks assinada pelo mixologista Ale D’Agostino.

Hambúrguer feito em collab com a Catupiry, a Tradi e outras 3 lanchonetes (Divulgação)

Hamburgueria Tradi | @hamburgueriatradi - A Tradi vai incluir em seu menu o Excelente (R$ 34,90), hambúrguer de angus, pepperoni strips, Catupiry, couve crispy, maionese e barbecue ralado. A criação foi feita em parceria com a Catupiry e os chefs de quatro casas de São Paulo, o All In (Marcos Britto), O Burger (Cadu Alves) e Sampa Burger (Gian e Giulio Mirante), além da Tradi. O hambúrguer especial será vendido em todas as casas simultaneamente de 28 de maio a 2 de junho.

Criação do Holy Burguer para o Dia Mundial do Hambúrguer (Divulgação)

Holy Burger | @holyburgersp - A casa criou especialmente para a data o Carbon (R$ 72), feito com 180g de carne, cheddar, ovo frito, bacon, grana padano, pimenta preta no pão de forma de brioche, acompanhado de batata frita.

ICI Brasserie | @icibrasserie - O ICI Burger (R$ 63) reúne um hambúrger suculento com queijo, cebola caramelizada e picles, acompanhado de uma porção de fritas.

Jacaré Brasa e Chope | @jacarevilamada - Na Vila Madalena, o Jacaré aposta no Cheese Salad, com blend da casa, queijo muçarela, alface, tomate e maionese no pão brioche (R$ 38).

Lanchonete da Cidade | @lanchonetedacidade - Especialmente para o Dia do Hambúrguer foi criado o Bombom 20 (R$ 61) feito com um blend de 180 gramas de cortes de angus e wagyu, pasta de alho negro, queijo gruyère, disco de cebola na chapa e caldo de costela, montado em um pão selado na manteiga de tutano. O lanche marca o início da celebração dos 20 anos da lanchonete.

NOU | @nourestaurante - As três unidades do restaurante têm duas as opções de hambúrguer: o Hambúrguer de costela (R$ 60), com gruyère ou gorgonzola, e o Hambúrguer vegano (R$ 57), ambos acompanhados de salada e batata frita.

NOU Burger | @nouburguer – Só com delivery, as criações incluem o Carbonara Burger (R$ 36), um hambúrguer de 120 gramas no pão de brioche com creme carbonara, bacon crocante, ovo frito, cebola caramelizada e azeite de trufa.

O Burguer | @oburguer - Excelente (R$ 34,90), hambúrguer de angus, pepperoni strips, Catupiry, couve crispy, maionese e barbecue ralado.

O Pasquim Bar e Prosa | @opasquimbar – Prove a versão diferente do famoso X-Salada, o hambúrguer da casa (R$ 36,90), com muçarela derretida, alface e tomate no pão de hambúrguer tradicional, acompanhado de maionese verde e fritas. A casa tem também uma opção para vegetarianos e veganos (R$ 38,90), que acompanha mix de folhas e batatas rústicas.

Orfeu | @orfeu – O Orfeu traz como sugestão o cheeseburguer com 180g de carne, queijo muçarela e maionese caseira (R$ 42).

Pipes Gastropub | @pipes.mooca - O Pipes Gastropub traz para o Dia do Hambúrguer o Double Cheese Explosion, feito com dois hambúrgueres, molho de queijo e brie empanado no pão brioche, acompanha batata rústica (R$ 56) e o La Chèvre (R$ 52), preparado com blend da casa, queijo boursin, bacon e um fio de mel no pão brioche, acompanhado de batatas rústicas.

Pobre Juan | @restaurantepobrejuan - Para o Dia do Hambúrguer, a casa tem o La Boca Burguer (R$ 46), feito com 150 gramas de carne, queijo, bacon, molho salsa e criolla de tomate, e o Provoleta Burguer (R$ 46), que leva tomate e queijo provolone. Cada um deles custa.

Posto 6 | @barposto6 - Para o Dia do Hambúrguer, o bar oferece o Venice Burger, hambúrguer grelhado blend especial, queijo cheddar derretido ao molho branco e pequenas cebolas caramelizadas no shoyu. Acompanha catchup de goiabada cascão e fritas (R$ 46,80).

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - A chef Adriana Silvério oferece o Burger Spécial (R$ 55), com carne bovina, maionese artesanal da casa, queijo gouda, alface e tomate no pão brioche, tudo acompanhado de batata frita.

Riviera Bar | @rivierabarsp - O Riviera Bar, com 24 horas de serviço ininterrupto, oferece o Riviera Burger, que vem com blend da casa, queijo gorgonzola, tomate confitado, rúcula e cebola frita no pão brioche (R$ 43). Por mais R$ 15, a refeição acompanha fritas e chope ou soda.

Rosso Burguer | @rossoburguer - Para as comemorações do Dia Mundial do Hambúrguer, o cardápio ganhou novos destaques criados pelo chef e restauranter Mario Rosso: o Il Rosso, feito no pão preto, com muito bacon, cheddar, cebola caramelizada, maionese e um hamburguer, que pode variar de 100g ou 180g (R$ 29,90 ou R$ 37,90), o Pastrami Spicy (R$ 49,90), no pão de brioche com hambúrguer de 180g, cheddar cremoso, pastrami, picles de jalapeño e maionese; e o X-Tudo (R$ 54,90), no pão de brioche, com hambúrguer de 180g, queijo prato, presunto, bacon, linguiça calabresa, alface, tomate, ovo e maionese artesanal. “Todo mundo quer a gourmetização, então optei por trazer a raiz das hamburguerias. O X-Tudo é um clássico”, conta Rosso.

Salve Jorge | @barsalvejorge - O Salve Jorge traz para a data o Guerreiro, hambúrguer de picanha grelhada, queijo derretido, alface e finas fatias de tomate. Acompanha catchup de goiabada cascão e maionese de alho (R$ 48).

Sampa Burger | @sampaburgeroficial - Excelente (R$ 34,90), hambúrguer de angus, pepperoni strips, Catupiry, couve crispy, maionese e barbecue ralado.

Sky Hall Terrace Bar | @skyhallbar - Criado pelo chef Martin Casilli, o Sky Burger (R$ 41) é feito com 160 gramas de blend de angus com queijo mogiana, maionese de páprica picante e alface grelhada.

Hambúrguer Elfo Noturno, opção vegana da Taverna Medieval (Raphael Criscuolo/Divulgação)

Taverna Medieval | @taverna_medieval - Para o Dia do Hambúrguer, vale provar o Costela de dragão, feito com hambúrguer bovino de costela (180g), cheddar empanado, queijo prato, cebola caramelizada, barbecue apimentado no pão australiano, servido em cúpula de defumação (R$ 52) e o novo Elfo Noturno, feito com hambúrguer vegano de grão de bico e lentilhas empanado com temperos especiais, sour cream vegan, cebola roxa, tomate e alface, no pão australiano vegano (R$ 42).





HAMBÚRGUER NO RIO DE JANEIRO

Lanche do Encarnado Burguer, no Rio de Janeiro (LipeBorges (lipeborges.com.br))

Encarnado Burger | @encarnadoburger - Para o Dia do Hambúrguer, experimente o Palhaço Reencarnado (R$ 42), que chamou a atenção dos jurados do Guia Sueco Burgerdudes, por reunir 160g de carne do blend da casa, american cheese, cheddar, cebola crua, ketchup, mostarda e picles no pão brioche.

Hocus Pocus DNA | @hocuspocusdna - Em Botafogo, a casa lança um hambúrger para a data criado pelo Lucas Nery: o Overkill (R$ 49), um suculento blend de carne bovina e bacon, recheado ccom muito queijo provolone, com barbecue de curry com Jack Daniel’s, american cheese derretido, rúcula e maionese de alho especial da casa.

