Dia Mundial do Waffle, a massa versátil que vai do café da manhã à sobremesa Aprenda 3 receitas de waffle e conheça a história desse doce belga criado na Idade Média e que conquistou o mundo

Um dos waffles do café e bistrô Rendez-Vous, em Pinheiros, em São Paulo Um dos waffles do café e bistrô Rendez-Vous, em Pinheiros, em São Paulo (Divulgação)

Hoje, dia 25 de março, é comemorado o Dia Mundial do Waffle. A história dessa massa fofinha e cheia de buracos fundos começou na Idade Média, onde fica hoje a Bélgica. O waffle tradicional não tem nada a ver com a trend atual da internet de colocar arroz na máquina para fazer waffle fit (!!!).

Naquela época, um cozinheiro do Ducado de Brabante teve a ideia de já usar uma massa conhecida para criar a guloseima. Os primeiros registros de ferros para waffles são de 1300 e foram encontrados na Alemanha e Holanda. Seus desenhos lembravam favos de mel, chamados "wafel" em alemão. E essa é a origem do nome que conhecemos hoje.

No século XVIII, na cidade belga de Liège, um cozinheiro do Príncipe de Liège criou uma versão mais rica do waffle. A massa era similar à de um brioche e tinha pérolas de açúcar, uma novidade na época. O waffle de Liège ficou conhecido por ter a textura crocante e macia ao mesmo tempo. E foi ele que ganhou o mundo. O maior waffle do mundo foi feito na Bélgica em 2016 e tinha 10 metros de diâmetro.

Quando ficaram populares nos Estados Unidos, no século XIX, passaram a fazer parte do café da manhã tradicional. As receitas americanas geralmente usam menos açúcar e manteiga que as receitas belgas, e os waffles são servidos com diversos acompanhamentos, como xarope de bordo, manteiga, frutas e chantilly.

Os waffles podem ser feitos com diferentes tipos de farinha, leite, ovos e outros ingredientes, e podem ser assados em ferros com diferentes formatos e texturas. Em Austin, já comi waffle feito em uma máquina de ferro com o formato do mapa do Texas.

No Brasil, os waffles ganharam popularidade nos últimos anos e podem ser encontrados em cafés, padarias e restaurantes. As versões mais comuns são o waffle americano e o waffle de Liège, mas também existem outras opções, como o waffle belga e o waffle italiano. Na Bélgica, é comum ser uma lembrança do país comprada pelos turistas.

Dá para fazer waffle com massa de panqueca? Não! Waffles e panquecas têm algumas diferenças em termos de ingredientes, textura e preparo:

- Ingredientes: waffles têm mais gordura (óleo ou manteiga) e açúcar do que panquecas. Isso dá uma textura mais crocante e ele fica mais saboroso. Tudo com gordura fica mais saboroso porque ela é condutora de sabor.

- Textura: a do waffle é mais crocante por fora e fofa por dentro, novamente graças a gordura e ao uso da máquinas de waffle. Quando prensada, a máquina cria uma superfície externa crocante na massa. As panquecas são geralmente macias e esponjosas, com uma superfície mais lisa e uniforme.

- Preparo: o waffle precisa passar pela máquina para criar seus favos inconfundíveis. As panquecas podem ser feitas em frigideira ou chapa quente, onde a massa é derramada e espalhada em forma de círculo, cozinhando até formar bolhas na superfície antes de ser virada para cozinhar do outro lado.

- Consumo: por causa dos sulcos e da textura crocante, os waffles são ótimos para segurar coberturas como xaropes, frutas, chantilly e até mesmo sorvete. As panquecas podem ser servidas com diversas coberturas e absorvem mais facilmente o xarope.

RECEITAS

Waffle clássico

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

1 3/4 xícaras de leite

1/3 xícara de óleo vegetal ou manteiga derretida

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata os ovos e depois adicione o leite, o óleo ou a manteiga derretida e a baunilha. Misture bem. Combine os ingredientes molhados com os secos, misturando até que fique homogêneo. Aqueça a máquina de waffle e unte com um pouco de óleo ou manteiga. Despeje a massa no centro e feche a tampa. Cozinhe até que o waffle esteja dourado e crocante. Sirva quente com sua cobertura preferida.

Waffle de chocolate

Ingredientes:

1 1/2 xícaras de farinha de trigo

1/2 xícara de cacau em pó

1/2 xícara de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de canela em pó (opcional)

1 3/4 xícaras de leite

2 ovos

1/3 xícara de óleo vegetal ou manteiga derretida

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de gotas de chocolate (opcional)

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a farinha, o cacau em pó, o açúcar, o fermento, o sal e a canela. Em outra tigela, bata os ovos e adicione o leite, o óleo ou a manteiga derretida e a baunilha. Misture bem. Combine os ingredientes molhados com os secos, adicionando as gotas de chocolate se estiver usando, e misture até que esteja homogêneo. Siga as mesmas instruções de cozimento do waffle clássico. Sirva quente com coberturas a gosto, como chantilly, frutas ou calda de chocolate.

Waffles de aveia e banana

Ingredientes:

1 xícara de aveia em flocos

1 banana madura amassada

2 ovos

1/2 colher de chá de fermento em pó

Pitada de sal

1 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco (para untar a máquina de waffle)

Modo de preparo:

Pré-aqueça a máquina de waffle conforme as instruções do fabricante. Em uma tigela, misture a aveia, a banana amassada, os ovos, o fermento em pó, o sal e a canela até obter uma massa homogênea. Pincele um pouco de óleo de coco na máquina de waffle para evitar que os waffles grudem. Despeje a quantidade adequada de massa na máquina e cozinhe até que fiquem dourados e crocantes. Sirva os waffles com uma generosa porção de iogurte grego, frutas frescas e um fio de mel por cima.

ONDE COMER WAFFLE EM SÃO PAULO

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - No café e bistrô Rendez-Vous, a chef Adriana Silvério oferta dois tipos do doce: o waffle com mel e manteiga (R$ 26) ou com morangos frescos ou geleia de frutas vermelhas (mais R$ 6), ou o waffle com chocolate belga (R$ 28) com calda de chocolate 70%.

Sky Hall Terrace Bar | @skyhallbar – O chef Martin Casilli comanda o Sky Hall Terrace Bar fica no mezanino de um edifício comercial e vai ter um evento especial no dia 31/03, onde será servido o waffle de Liège (R$ 46) que leva cristais de açúcar na massa, e o recheio com doce de leite, banana e cacau. O evento precisa ser comprado com antecedência.