Faça seu McFish em casa e não passe mais vontade

Sanduíche de peixe frito e empanado para você fazer em casa

A nostalgia tomou conta dos amantes de fast food no Brasil com o anúncio da volta do McFish. Mas o tempo do sanduíche nas lojas foi tão rápido que não deu nem para matar a saudades. Fazer o que? Fazer em casa, ué!?!

Veja as dicas e receitas caseiras abaixo para fazer na sua própria cozinha. Mas, se não gosta de fazer sujeira com frituras (como eu!), deixo também uma lista de restaurantes que servem o lanche com peixe frito.

Dicas para o preparo:

• Use filés de peixe grossos para um sanduíche mais suculento;

• Seque-os bem com papel toalha para remover o excesso de umidade;

• Para dar uma cara bem padronizada, corte o peixe em pedaços quadrados (não jogue fora as rebarbas! Faça peixe frito);

• Para um toque especial, tempere o peixe com páprica doce ou ervas frescas como salsa ou dill;

• Se você não tiver farinha panko, pode usar farinha de rosca;

• Aqueça óleo em uma frigideira em fogo médio-alto.

• Para um pão mais saboroso, você pode tostar levemente o pão de hambúrguer antes de montar o sanduíche;

• Se você não tiver queijo cheddar, pode usar outro tipo de queijo que derreta bem, como muçarela;

• Você pode adicionar outros ingredientes ao seu McFish, como tomate, cebola roxa, alface ou picles;

• Sirva com batatas fritas ou salada.

McFish caseiro

Ingredientes:

- 4 filés de peixe branco (como merluza, bacalhau ou tilápia)

- 1 xícara de farinha de trigo

- 1 xícara de farinha de rosca ou panko para a cobertura

- 1 ovo batido

- Sal e pimenta a gosto

- Óleo para fritar

- 4 fatias de queijo cheddar (opcional)

Ingredientes para o molho tártaro:

- 1/2 xícara de maionese

- 1 colher de sopa de suco de limão

- 1 colher de sopa de alcaparras picadas

- 1 colher de sopa de cebola picada

- 1 colher de sopa de picles picado

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Tempere os filés de peixe com sal e pimenta a gosto. Deixe o óleo aquecendo na frigideira em fogo médio. Coloque a farinha de trigo em um prato, o ovo batido em outro, e a farinha de rosca em um terceiro prato. Passe cada filé de peixe na farinha de trigo, em seguida no ovo batido, e por último na farinha de rosca, certificando-se de que estejam bem cobertos. Frite os filés empanados até que estejam dourados e crocantes, por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado. Retire-os e coloque sobre papel toalha para remover o excesso de óleo.

Para o molho tártaro, misture todos os ingredientes do molho tártaro em uma tigela pequena. E pronto.

Sirva os filés de peixe em um pão de hambúrguer com alface e uma generosa porção de molho tártaro.

Molho tártaro com mostarda

Ingredientes:

1/2 xícara de maionese

1 colher de sopa de picles picados

1 colher de chá de mostarda

1 colher de chá de vinagre de arroz

1/2 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Prepare o molho misturando todos os ingredientes em um recipiente.

RESTAURANTES

Sanduíche de bacalhau do Bar Original Sanduíche de bacalhau do Bar Original (Divulgação)

Bar Original | @baroriginal - Jacaré de Bacalhau (R$ 61), um sanduíche feito com bacalhau cremoso, cebola roxa e queijo da canastra derretido no pão baguete.

Between Buns | @betweenbunssp - The Fish (R$ 38) é feito com pão brioche, filé de pescada empanado, american cheese e molho tártaro.

Bullguer | @bullguer - O Fisherman (R$ 35) vem com peixe empanado, queijo e molho tártaro.

Churrascada do Mar | @churrascadadomar – O McFish (R$ 56) é um sanduba de peixe frito com maionese wasabi e acompanha batata frita com nori.

Feliciana Pães | @feliciana.paes - Sanduíche de salmão defumado (R$ 52), feito com pão de grãos, salmão defumado, cream cheese, erva doce, cebola roxa e dill.

Ixe Sanduíches | @ixesanduiches - Peixe frito (R$ 36) no pão brioche, com alface, tomate e molho ranch.

Me Gusta | @megusta.bar - Meg Fish (R$ 40) é feito com peixe crocante, molho tártaro com leve toque de wasabi, cebola roxa, picles, no pão de brioche.

Nosh | @nosh_sp - O Schnitzel Peixe (R$ 46) é feito no pão pita, com peixe branco empanado, repolho roxo, vinagrete de tomate, chips de couve e maionese mostarda e mel.

Notorious Fish | @notoriousfishbr – Restaurante especializado em peixes e frutos do mar oferece várias opções, como o Tuna Smash (R$ 30), feito com dois smashs de atum fresco, queijo cheddar derretido, picles, cebola picada, ketchup e mostarda, no pão de ovo amanteigado. Tem também o The Notorious Filet O Fish (R$ 33), montado em pão de ovo, molho tártaro, polaca selvagem do alasca empanada na panko e queijo. Outra ideia é o Tuna Sandwich (R$ 37), feito com atum fresco selado, tomate primeiro, depois alface e o molho mil ilhas na ciabatta integral.

Hamburguer de peixe do NOU Burguer Hamburguer de peixe do NOU Burguer (Divulgação)

Nou Burger | @nouburguer - Burger de peixe à milanesa (R$ 28), servido no pão de brioche com molho tártaro, picles de cebola roxa, picles de pepino e queijo cheddar.

Nouzin Café | @nouzincafe - Sanduíche de salmão defumado com avocado e ovo pochê no croissant (R$ 39).

Sapit | @sapit.restaurante - Fish Burger (R$ 47), um hambúrguer de salmão com coleslaw e maionese.

Ventre Cozinha | @ventrecozinha - Pintado Sando (R$ 45), um sanduíche de pintado empanado, molho tártaro com pimenta de cheiro, alface e ovas de peixe.

Vista Balcão | @vistaibirapuera - Sanduíche de peixe frito (R$ 40) feito com filé de peixe frito em tempurá, molho tártaro da casa, alface crocante, alga nori e pimenta fermentada. Servido em pão de hambúrguer.