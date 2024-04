Personagens da Inconfidência Mineira 'narram' aventuras em exposição gratuita em BH Instalação revive atores do movimento secular por meio de telas interativas; programação especial lembra o Dia de Tiradentes

Para celebrar o feriado nacional de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, separei uma dica de exposição gratuita em Belo Horizonte que conta todas as aventuras dos inconfidentes.

A instalação faz parte do acervo fixo da sala Panteão da Política Mineira, do Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, na região centro-sul.

Quando você entra na sala, não imagina o que está por vir. Vários telões se intercalam pelas paredes, em tom bem moderno, que se contrasta com o acabamento refinado e retrô do local.

De repente, as telas se acendem e diversos personagens iniciam um diálogo um tanto quanto animado. São os ícones cruciais para a Inconfidência Mineira, movimento que questionou a Coroa Portuguesa durante o Brasil Colônia, ainda no século 18. Dentre eles, está Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes do movimento separatista e republicano.

A interação entre as telas é um tanto quanto curiosa e nos faz sentir parte daqueles acontecimentos.

Neste mês, o museu está com programação especial. Visitas mediadas vão acontecer aos fins de semana, a partir do dia 13. A ideia é popularizar a história e promover noções de cidadania, liberdade e democracia à história de Belo Horizonte, à mineiridade, ao debate político.

Memorial Minas Gerais Vale:

Endereço: Praça da Liberdade, 640 - Savassi, Belo Horizonte - MG.

Entrada: gratuita (não é necessário agendar e nem retirar ingresso)

Horário:

Quartas-feiras, sextas-feiras e sábados: das 10h às 17h30

Quintas-feiras: das 10h às 21h30

Domingos: 10h às 15h30

Visita mediada:

Entrada: gratuita

Data:

• Sábados, dias 13, 20 e 27, 11h e 16h30

• Domingos, dias 14, 21 e 28, 11h e 14h.

Observação: retirada de ingressos uma hora antes do evento. Sujeito a lotação.

Mais informações: www.memorialvale.com.br/pt/

