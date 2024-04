Dica de filmes e séries: conheça 4 obras que vão fazer você grudar no sofá!

Alto contraste

Gordon Cormier é Aang em 'Avatar: O Último Mestre do Ar' Gordon Cormier é Aang em 'Avatar: O Último Mestre do Ar' (Divulgação)

Essa semana aproveitei uma folga que tive para colocar em dia a lista de filmes e séries que já estava querendo acompanhar. Gostei tanto que decidi compartilhar com vocês. Prepare a pipoca, o refri e o cobertor para avaliar esses quatro títulos. Vamos nessa?

O live-action não decepciona e mostra a saga com poucas alterações. O live-action não decepciona e mostra a saga com poucas alterações. (Divulgação)

Avatar - O Último Mestre do Ar

Para quem já era fã do anime, essa versão live-action de oito capítulos na Netflix não decepciona. Mesmo com um conteúdo denso, profundo e contextualizado da obra original, essa adaptação consegue nos prender no sofá. Ao contrário do longa lançado anteriormente, quem assistir (e que nunca teve acesso à obra original) vai entender, sem grandes perdas, a saga de Aang para, ao desenvolver sua capacidade de manipular os quatro elementos, trazer equilíbrio para o mundo dos vivos e o espiritual. Vamos ver uma versão bem trabalhada e com ótimos efeitos digitais para contar a saga. Eu assisti em duas noites após chegar do trabalho. Avatar: O Último Mestre do Ar tem sínteses, personagens agradáveis e mesmo com algumas alterações do texto consegue se manter fiel a quem gosta da saga. E, spoiler, ao chegar no final, espero que você fique com a mesma sensação que fiquei: a de quem quer mais.

Avatar: O Último Mestre do Ar (Avatar: The Last Airbender)

Gênero: Aventura, Ficção.

Direção: Michael Goi, Roseanne Liang, Jabbar Raisani e Jet Wilkinson

Roteiro: Audrey Wong Kennedy, Albert Kim, Keely MacDonald, Christine Boylan, Joshua Hale Fialkov e Gabriel Llanas

Elenco: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Daniel Dae Kim…

Master Chief está de volta na luta contra o Covenant . Série promete mais aventura e batalhas. Master Chief está de volta na luta contra o Covenant . Série promete mais aventura e batalhas. (Divulgação)

Halo

Ainda nessa pegada de adaptações, a série Hallo, da Paramount, é outra ótima dica. O live-action do game homônimo traz a saga de confrontos da raça humana e os Covenants, uma espécie alienígena. Com efeitos primorosos, vemos os esforços de Master Chief (vivido por Pablo Schreiber) para evitar os conflitos e entender os segredos dos anéis de Halo e como isso afetará o destino do universo. Muito realista e com uma proximidade interessante em relação ao game, a série já entrou em sua segunda temporada e é uma boa opção para uma tarde de fim de semana. Eu particularmente dou nota 10 já que sou fã desse tipo de produção. A série produzida pela Paramount pode ser vista em canais parceiros como o Prime ou AppleTV.

Halo

Gênero: Ficcão

Direção: Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, Roel Reiné, Dennie Gordon, Debs Paterson, Craig Zisk, Jessica Lowrey

Roteiro: Steven Kane, Kyle Killen, Justine Juel Gillmer, Silka Luisa, Richard Robbins

Elenco: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Joseph Morgan, Christina Bennington, Olive Gray, Yerin Ha

A luta agora é contra a corrupção e pelo direito de viver. A luta agora é contra a corrupção e pelo direito de viver. (Divulgação)

Code 8: Renegados - Parte II

Outra dica de ficção. Nesta continuação do longa de 2019, voltamos a viver a situação de opressão vivida por pessoas com superpoderes. Desta vez veremos um ex-criminoso e um traficante unindo forças para mudar essa realidade e lutar contra um policial corrupto. Aqui, uma falsa campanha de proteção aos “diferentes” mostra uma trama de possíveis assassinatos e o uso da tecnologia para encobrir esses crimes. Mesmo sendo um filme de ficção, o enredo nos leva muito mais a uma trama de ação. Bom de assistir a ponto de não perceber a passagem do tempo. Está disponível na Netflix e se ainda não assistiu à Parte 1, recomendo começar por ela.

Code 8: Renegados - Parte II

Gênero: Ação, Ficção Científica, Suspense

Direção: Jeff Chan

Roteiro: Chris Pare, Jeff Chan, Jesse LaVercombe, Sherren Lee

Elenco: Robbie Amell, Stephen Amell, Alex Mallari Jr, Sirena Gulamgaus…

Para se vingar de uma traição ela procurou uma agência de relacionamentos. Para se vingar de uma traição ela procurou uma agência de relacionamentos. (Divulgação)

Match VIP

Essa é uma dica que ouvi de uma amiga bem dorameira ou doramista (risos — nunca sei ao certo). Segundo a Kássia Ferraz, que acompanha nossa página, essa série dispinível na Netflix é um grande teste emocional! Aqui vamos encontrar intrigas, vinganças e romance em uma trama envolvente, cheia de fantasias e desejos. Um misto de ingredientes que fazem da produção um verdadeiro chiclete. Nele, uma mulher busca vingança contra a amante de seu ex-marido e para isso mergulha em encontros arranjados por uma agência de relacionamentos, a Agência Rex, especializada em encontros com os solteiros mais cobiçados e milionários da Coreia do Sul. A série tem o tempero de interpretações digno de quem aprecia um bom Dorama e revela segredos ocultos e desejos em uma teia de ambições. O K-Drama traz fortes desejos, onde o amor e a vingança se encontram em um baile de máscaras cheio de surpresas. A trama garante fortes emoções, em volta de uma indústria poderosa de casamentos e divórcios.

Match Vip

Genero: K-Drama Coreano

Direção: Kim Jung Min

Roteiro: Lee Geun Young

Elenco: Kim Hee-seon, Lee Hyun-wook, Jung Eugene, Park Hoon, Cha Ji-yeon

Assim que terminarem de assistir mandem a avaliação pra gente. Divirtam-se