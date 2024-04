Dica de leitura: Os bastidores do Jornalismo Investigativo pelo 'professor' Roberto Cabrini

Alto contraste

Um livro que narra experiências do Cabrini é um guia para o jornalismo investigativo. (Arquivo pessoal)

Hoje o nosso blog vai trazer uma dica bem pessoal. Sou daqueles que acreditam que nada é por acaso, e isso, de alguma forma, sempre me fez tentar ver e ler as entrelinhas da vida e dos casos que costumo cobrir. Sempre tento achar um motivo ou o motivo que desenrolou os fatos.

Dia desses baixei um livro digital para ler, um exemplar que sempre quis ter lido, que cheguei a comprar no formato físico, mas que em uma das minhas mudanças de endereço terminou extraviado.

Pois bem, baixei numa noite e no dia seguinte, às 12h05 da tarde, recebo uma mensagem do escritor (por acaso um colega de profissão, um dos exemplos do jornalismo e parceiro de emissora).

A mensagem na realidade era um print do livro mais vendido em uma plataforma digital. E me veio logo à mente: “que coincidência”. Respondi a mensagem agradecendo a sugestão e falei que tinha acabado de fazer o download do exemplar. Como aquela era uma quarta-feira, dia de post no nosso blog, resolvi levar a vocês essa dica.

Nada é por acaso, justamente porque esse livro é um guia para quem quer ser um bom jornalista e mostra a inquietação que nos faz encontrar notícias e entender o peso delas na mudança da vida de milhões de pessoas.

O nome do livro? No Rastro da Notícia: Os bastidores das reportagens de um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, de Roberto Cabrini.

A publicação mostra os bastidores de dez grandes reportagens feitas pelo “Professor”, como costumo chamá-lo nos corredores da RECORD.

Mas aqui o leitor não vai encontrar apenas o lead daquilo que aprendemos na faculdade, como roteiro de uma produção jornalística. Pelo contrário. Nesse livro você vai conhecer o Cabrini profissional e o homem por trás de tudo isso. Vai entender um pouco da premissa que juramos na faculdade e a inquietação em entender o mundo.

"Nesse instante, é como se nada pudesse me deter. Sim, é isso. A sensação é mais ou menos essa. São alucinações de invencibilidade, um trem expresso que não pode ser parado até chegar a seu destino. É como me sinto quando estou diante do que mentalizo como 'missão'", cita o jornalista na introdução do livro (quem conhece um jornalista de perto vai entender essa tradução)

O livro é uma coletânea de relatos e desdobramentos de casos famosos no Brasil e no mundo. Três deles mexeram diretamente comigo, “Senna: O dia que não terminou”, “E assim descobri PC” e “A um passo da Eternidade”.

O primeiro porque Senna é um ídolo que tive na infância e que ainda permeia minhas lembranças (seja por exemplo, jornada e determinação, quanto pela data de nascimento 21/03, dia também do meu aniversário). Você vai entender o que foi o dia da morte do ídolo da F1 e a tentativa de Cabrini em trazer ao público o que tornou aquele domingo em um dos dias mais tristes para o Brasil, e como viveu o “Beco”, o Senna conhecido pela família.

Roberto Cabrini traz os bastidores do jornalismo. Roberto Cabrini traz os bastidores do jornalismo. (Divulgação Record )

O segundo caso, claro, os bastidores da política brasileira em um dos momentos mais decisivos de nossa história moderna e democrática. Impeachment, acusações e como termina umas das histórias mais controversas que envolveriam os então integrantes da cúpula do governo Federal e a morte de PC Farias (e, claro, as suspeitas que envolviam o caso).

“É preciso lembrar também que um repórter encontra e investiga pessoas com o objetivo de, além de apurar informações, saber o lado delas da história, e não de prendê-las - uma vantagem de nosso ofício”, enfatiza Roberto Cabrini.

O último tema, por acaso último capítulo do livro, gira em torno do “desmitificar o fenômeno da morte”. Aqui outro parêntese meu. Minha mãe morreu depois de lutar por 8 anos contra um câncer, e durante todo o tempo ela demonstrou uma alegria, uma paz e uma fé inabalável. Nunca deixou de sorrir. Muito similar à paciente Rosa entrevistada pelo Cabrini. Chorei o tempo todo.

Mas o livro traz muito mais dos bastidores da notícia. Traz guerra, mudanças políticas pelo mundo, casos que chocaram como abusos cometidos contra crianças e jovens, o Iraque de 1990, entre outros. Não quero mais dar spoilers. Quero apenas dizer que este é um brilhante trabalho que desmistifica também o glamour da nossa profissão e a mostra de um jeito muito real, pessoal e entusiasmante. Obrigado por mais uma aula professor.

No Rastro da Notícia: Os bastidores das reportagens de um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil

Autor: Roberto Cabrini

Editora‏: ‎ Planeta; 1ª edição (30 outubro 2019)

Idioma‏: ‎ português

Versões digitais: baixei o meu pela Amazon.