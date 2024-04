Viagem dos sonhos: como fazê-la sem dor de cabeça?

DiFato Tudo Importa |Do R7 e Dionisio Freitas

Sozinho ou com assistência, a escolha da viagem dos sonhos deve ser criteriosa para não virar pesadelo. Sozinho ou com assistência, a escolha da viagem dos sonhos deve ser criteriosa para não virar pesadelo. (Arquivo Pessoal / Cays Turismo)

Quantas vezes vocês já assistiram a um filme e ficaram com vontade de conhecer os locais mostrados ali? Um exemplo disso, pode ser, se você já assistiu, o filme Cartas para Julieta, lançado em 2010. Logo após a saga vivida por Amanda Seyfried alguns de nós suspiraram mais pesado e começaram a fazer planos e/ou contas para conhecer a região da Toscana na Itália (eu ainda sonho em conhecer).

Às vezes é o contrário também. Visitamos um lugar e de repente o revisitamos ao assistir a algum filme. É mágico e precisa ser.

Então, a viagem dos sonhos é algo que quase todos nós temos e nem todos conseguem realizar. Mas é preciso lembrar que para transformar o roteiro em realidade é preciso paciência, estudo e muita matemática.

Um exemplo disso aconteceu quando completei 40 anos: tive a oportunidade de poder conhecer a Disney. Tinha 40, mas parecia ter 4 anos de idade. Essa sensação só ficou completa porque, com muitas dicas e leituras sobre parques, lugares e passeios, eu evitei muita dor de cabeça. E o pesadelo de traumas de viagens mal planejadas não bateu na minha porta.

Mas como começar tudo isso? Vou te contar um segredo: eu já vivi muitas experiencias felizes e tristes com viagens planejadas por mim. Decidi que a da Disney teria que ser impecável, justamente por conta do preço elevado (economias de anos) e do sonho de uma vida.

Foi aí que procurei uma amiga, a Gerlane Linhares, dona da CAYS Turismo. E, ao lado dela, comecei a estruturar esse sonho.

Hoje ela repete o conselho pra quem acompanha nosso blog: “Quando se trata de uma viagem dos sonhos, os clientes nos procuram com bastante antecedência, mas só podemos dar início de fato com 1 ano de antecedência, onde iniciamos o trabalho de busca das melhores oportunidades para esse sonho se tornar real”.

Os primeiros passos são sempre os mesmos, e te aconselho a ter muito cuidado nessa fase. A primeira parte é, após escolher o destino, saber qual documentação deve estar em dia. Questionar se elas atendem as exigências de imigração ou de necessidade. Exemplo: RG atualizado, passaporte válido, cartão expedido pelo SUS com QR Code, vistos e até a CNH estar válida.

“É imprescindível conhecer as regras do lugar onde você visita. Algumas atitudes simples e desavisadas (questões culturais ou até mesmo demonstrações de afeto em público) podem representar um insulto e falta de respeito à cultura/religião local, ou eventualmente alguma infração que vai te gerar problemas que podem fazer você ser convidado a se retirar do país, em casos considerados mais severos", alerta Gerlane Linhares.

No período em que preparamos a minha viagem dos sonhos, o profissional escolhido por mim (a Gê), por me conhecer bem, conseguiu escolher o hotel ideal (o que diminui custos e agrega conforto), as distâncias a serem percorridas, os parques e até mesmo o roteiro.

Não fui em excursão, mas fizemos juntos um cronograma de horários que deveriam ser seguidos à risca para aproveitar ao máximo a minha viagem. Incluímos aí as lojas certas para compras, aquelas que oferecem algum tipo de risco, quais os melhores dias de compras e, claro, isso trouxe muita tranquilidade.

Outra coisa muito curiosa foi a ajuda especializada da Gerlane e do marido dela, o Cassius, que me ajudaram e orientaram a dirigir pelas ruas da Flórida. Sim, nossa CNH também é válida lá.

“A nossa CNH, juntamente com o passaporte, é válida em alguns países, outros, como alguns na Europa, você precisa além da CNH válida uma permissão internacional expedida pelo Detran”, avisa a proprietária da Cays.

Gerlane ainda chama atenção para outro detalhe na hora de optar pelo aluguel do carro. “Ainda sobre os benefícios do carro, alguns lugares se tornam extremamente desgastante ter um veículo, como New York, por exemplo. Nestes casos é melhor que você tenha o transfer e use os transportes públicos".

"Já sobre os transfers, em geral, sempre que for fazer passeios que envolva degustação ou consumo de bebidas alcoólicas, o transporte privado guiado é indispensável” ressalta. Traduzindo: se beber lá fora não dirija e não tente passear com o celular como se fosse um brinco, isso dá multa, apreensão do veículo e até cadeia.

Casamentos, bodas, aniversários. A escolha certa de tudo ligado à viagem dos sonhos eterniza momentos e sentimentos. Casamentos, bodas, aniversários. A escolha certa de tudo ligado à viagem dos sonhos eterniza momentos e sentimentos. (Arquivo Pessoal / Cays Turismo)

E gente, a realização de um sonho de “viagem” não inclui apenas a Disney, Torre Eiffel ou as praias do Nordeste brasileiro. Muitos sonham em casar em um local paradisíaco, comemorar os 50 anos de união. São momentos que precisam de muitos detalhes e qualquer transtorno pode terminar inclusive em separação (risos).

“Em geral, as pessoas não sabem que os portais de viagens têm as mesmas taxas das agências, porque elas também são uma agência de viagem. Em uma agência física você terá a consultoria de um profissional qualificado e com anos de experiência para te orientar”, finaliza Gerlane Linhares.

Mas gente, fica uma dica. Antes de procurar uma empresa onde você fará o investimento dos teus sonhos, pesquise. Veja a idoneidade, busque denúncias ou reclamações e a partir daí planeje.

