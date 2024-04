É de comer |Do R7

SP tem festival gratuito de comida de boteco nesse fim de semana Projeto reúne botequins clássicos e atrações culturais nos meses de abril e maio de 2024. Primeiro evento acontece esse final de semana, no Parque da Água Branca.

A metrópole onde o coração gastronômico bate forte e a alma boteco respira em cada esquina, traz para seus habitantes uma experiência de graça nesse fim de semana. A cidade eleva o espírito da boa mesa a outro patamar com a celebração da sexta temporada do Festival Cultura de Boteco. Idealizado pelo jornalista Miguel Icassatti em 2016, o festival é um brinde à simplicidade cheia de sabor dos botequins paulistanos.

Até duas mil pessoas poderão se reunir para compartilhar boa bebida, boa música e, claro, boa comida no Parque da Água Branca - zona oeste da capital paulista. Nos dias 6 e 7 de abril, dez renomados bares da cidade servirão suas iguarias numa área aberta e cercada de verde. De caldinhos que acalentam a alma a croquetas com sabor de memória afetiva, passando por baião-de-dois que transporta para o Nordeste, e coxinhas inovadoras (com pastrame e grana padano) - o festival entrega um carrossel de sabores.

E porque boteco sem música é como São Paulo sem a garoa, o evento também caprichou na trilha sonora. No sábado: teremos a dupla Fu-Mantwo - formada pelos artistas premiados Curumin (multi-instrumentista) e Saulo Duarte (guitarrista), além do show de Iara Rennó. E no, domingo tributos a Rita Lee e Carmen Miranda, sob o comando de Na Ozzetti.

Melodias que servem de tempero para marinar as delícias gastronômicas oferecidas.

A entrada é franca. Anote aí, leve a família, convide os amigos e aproveite o parque. Até lá, um brinde à nossa rica cultura de boteco!

SERVIÇO

Festival Cultura de Boteco

Parque da Água Branca

Av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda. Telefone: (11) 3803-4200.

Dias 06/04 (sábado) e 07/04 (domingo), das 12h às 19h

Entrada gratuita.

www.culturadeboteco.com.br