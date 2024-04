Aprenda a fazer um fricassê de frango em apenas 30 minutos

Alto contraste

Fricassê de frango: prático e delicioso Fricassê de frango: prático e delicioso (Rafael Ferraz)

Você concorda que tudo que a gente põe queijo fica excelente?? Nem precisa responder, já sei que sim. Eu sou um amante de queijo, seja ele em pedaços, derretido, por cima, dentro do prato... qualquer lugar tá valendo. Essa é mais uma que você pode abusar do queijo, principalmente se for mussarela.

Há algumas semanas eu fiz um prato semelhante, mas utilizando linguiça calabresa. Nesta receita, vou utilizar frango. Que tal um fricassê de frango em meia horinha?? Pra esse prato, fiquei com medo de utilizar a mesma frigideira pra depois tirar foto, já que no fim fica muito parecido com lasanha. Mas, depois pensei: que bobeira! Nem tudo é um prato chique.

O problema é que ficamos inspirados em canais pela internet que postam fotos lindas. Mas é caríssimo você comprar diversos pratos, ou vários refratários. Fato é que, pra grelhar, fritar e fazer diversas receitas, tenho utilizado uma frigideira da Polishop. Foi um valor bem investido, já que não gruda e solta o cabo. Bom que dá pra fazer no fogo e depois jogar no forno. Se não me engano, paguei uns R$ 250.

Por fim, quero dizer que dá pra você abusar dessa receita. Eu fiz com poucos ingredientes pra aproveitar o que eu tinha no armário. Mas, dá pra criar, como, por exemplo, acrescentar uma ervilha, azeitona, requeijão... e por aí vai.

Nota: 9/10

Ingredientes:

500 gramas de peito de frango

1 lata de creme de leite

1 lata de milho-verde

200 gramas de queijo mussarela

Temperos a gosto

Passo a passo:

1- coloque o peito de frango na panela de pressão e cozinhe por 20 minutos. Depois, só retire a água e balança bastante a panela fechada pra desfiar.

2- acrescente todos os temperos. Coloquei cebola frita, alho, pimenta do reino, sal e páprica.

3- depois, bata no liquidificador o milho-verde, o creme de leite e um pouco de sal.

4- depois de batido, coloque o molho dentro da panela desligada com frango.

5- depois de misturar bem, coloque num refratário, e por fim acrescente as fatias de queijo mussarela por cima e leve ao forno.