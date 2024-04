Alto contraste

"Moqueca é capixaba, o resto é peixada". É uma frase que causa muita confusão, em especial com o povo baiano. Quem me conhece sabe que sou um grande defensor da cultura do Espírito Santo. Muitos, quando falo, diminuem as histórias e contos. Só que, desde que vim morar em São Paulo, tenho conhecido muitas pessoas de diversos estados do Brasil. Isso é muito lindo.

Já tenhos amigos vindos do Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina... É muito bacana sair da nossa bolha pra desbravar novos sabores. Nessa semana, recebi um amigo do sul do país. Um sulista que nunca tinha comido a moqueca verdadeira. Já que ele ia lá pra casa, resolvi caprichar. Além do peixe, compramos camarão.

Mas, onde que surgiu a moqueca?? Olha, até hoje isso é um debate furioso. Os baianos cruzam os dedos e dizem que a receita é de lá, que inclui leite de coco e azeite de dendê. Mas a gente olha pro lado e diz: não! A moqueca brasileira nasceu em solo capixaba. Inclusive, somos nós que temos a panela de barro tradicional.

Desde que me conheço por gente a fabricação das panelas de barro é feita em Goiabeiras, um bairro da capital Vitória. A técnica, segundo estudiosos, veio dos indígenas há mais de 400 anos. A matéria-prima vem justamente do mangue, que passa por Vitória.

Pra você que quer ter uma panela de barro em casa, favor não comprar em outros estados. É que, apesar de dizer que é "panela capixaba", não é verdadeira. Você tem que olhar pra saber se é de lá. Uma panela caseira não é "perfeita". Os traços dão a entender que a panela foi feita a mão.

Abaixo, vou te contar a receita da moqueca. Pra acompanhar, faça um arroz e um pirão. A receita do pirão de peixe eu ensino mais pra frente.

Nota: 10/10 pela tradição e sabor

Ingredientes:

1 cebola

1 colher de coloral

6 tomates maduros

4 postas de cação

300 gramas de camarão descascado

1 maço de coentro

Sal a gosto

Passo a passo:

1- esquente bem a panela de barro

2- frite a cebola cortadinha

3- inclua o coloral

4- coloque os tomates cortadinhos, boa parte do coentro e mexa bem

5- inclua as postas de cação

6- tampe e espere o tomate virar caldo

7- depois, inclua o camarão por cima

8- tampe espere cozinhar

9- por fim, jogue o restante do coentro por cima