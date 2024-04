Pizza de linguiça calabresa feita no liquidificador: veja a receita Essa é uma daquelas receitas que você vai amar fazer. Ah, não demora mais do que 30 minutinhos

Pizza feita no liquidificador Pizza feita no liquidificador (Arquivo pessoal)

Sempre que penso em cozinha, a minha memória lembra de receitas fáceis e práticas. Desta vez, vi o meu liquidificador no armário e decidi usar. Falando em memória e nostalgia, lembrei de uma receita que assisti no Hoje em Dia, acredito que no ano de 2011. Decidi pôr em prática, e já te adianto: me surpreendi.

É claro que pesquisei novamente todo o passo a passo em um site de receitas pra não ter dúvidas, mas sem deixar de lado a criatividade. E isso é um ponto mega importante. Espero te despertar a curiosidade na cozinha.

O mais bacana é inventar, experimentar novos temperos e sabores, sem deixar de lado os itens básicos de um prato.

Dessa vez, não utilizei ketchup pra comer, de tão especial que ficou o sabor. Coloquei calabresa porque já tinha no meu congelador, mas pode usar frango, queijo ou o que você tiver vontade.

Nota: 8/10

Ingredientes:

1 xícara de leite

1 ovo

1 colher de margarina

1 colher de sobremesa de fermento em pó

1 colher de açúcar

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 lata de extrato de tomate

1 calabresa fatiada em rodelas

50 gramas de queijo mussarela em fatias

azeitona e sal a gosto

Modo de preparo da massa:

1- Bata no liquidificador o leite, o açúcar, o ovo, a margarina, a farinha de trigo, o fermento em pó e sal a gosto.

2- Unte a assadeira com margarina e leve ao forno até firmar.

3- Retire a massa pré-assada, coloque o restante dos ingredientes: queijo mussarela, rodelas de calabresa (eu fritei antes), o orégano e azeitonas.