Salmão e macarrão: veja como fazer uma comida rápida e fácil

Macarrão com salmão (Rafa Ferraz/RECORD)

Ao levantar, o mais difícil é preparar o café da manhã. Tem nutricionista que afirma que essa refeição é a mais importante do dia. Até porque, acordar disposto e bem alimentado pode ajudar a enfrentar os problemas o dia a dia. E não é pra menos. Em São Paulo, aprendi o que é correr em 24 horas.

Atualmente, minha rotina não está fixa. Acordo às 2h30, tomo café em casa e chego na RECORD às 3h30. Depois disso, minha segunda alimentação está sendo só depois das 9 horas. Como resolver isso? Tô levando uma marmitinha de frango com batata-doce. Um horror. Cadê o misto quente caríssimo das padocas paulistas? Pense por um lado positivo… o bolso agradece.

Quando chego em casa, almoço a marmita que preparo pra semana toda. Durmo, acordo e vou fazer uma atividade física, e depois janto. Ahhh, cheguei na parte que queria. Se lá no início do texto eu conto que o café é a refeição mais importante, é porque você nunca me viu feliz ao jantar. Amo essa parte do dia.

Não é segredo que amo música e um bom vinho. A playlist já tá pronta, só apertar o play. O vinho nem se fala… só por na taça. Mas, depois de um dia cansativo, quero hoje te apresentar uma comida rápida e fácil. Você vai preparar tudo em 30 minutos. Ahh, pra uma pessoa só, você vai gastar no máximo R$ 20.

Primeiro, quero te contar que com carne eu mudei muito as minhas atitudes. Costumava comprar sempre em supermercado ou açougues de bairro. Tenho pra mim que o melhor é sempre muito caro. Até que conheci esses “açougues gourmet” que estão se espalhando por São Paulo. Da última vez que fui fazer compra, achei o bendito salmão mais em conta. A fatia pra uma pessoa estava R$ 12.

Para prepará-lo, basta apenas sal e manteiga. Já o macarrão, só alho e óleo. Quer uma dica master? Pra tirar a pelinha que vem no salmão, ferva água e jogue levemente na pele. Vai conseguir tirar facilmente. Bora testar?

Nota: 10/10 pela praticidade.

Ingredientes:

1 filé de salmão de sua escolha

1 colher de manteiga

1 porção de sua escolha de macarrão

2 dentes de alho

Azeite

Sal a gosto

Modo de preparo:

Numa panela grande coloque água com sal para ferver. Quando estiver borbulhando, acrescente o macarrão. Depois do cozimento, escorra a água. Enquanto isso, corte o alho de sua preferência. Depois frite numa frigideira no azeite. Acrescente o macarrão. Com o salmão descongelado, passe sal dos dois lados. Numa frigideira, esquente a manteiga e frite o peixe.