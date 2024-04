'Boyfriend Blush': 5 dicas para embarcar na tendência de beleza inspirada no príncipe Harry

Alto contraste

Tendência imita as bochechas ruborizadas de homens pós-exercício físico (Reprodução Instagram/@parsonsphotog/Reprodução TikTok/@@malloryosses)

Já sabemos que as tendências de moda e beleza são cíclicas, com peças de roupa e truques de make que fizeram sucesso nos anos 1990 e 2000, e voltaram aos holofotes, por exemplo. A bola da vez no universo da maquiagem é a "boyfriend blush" (blush do namorado, em tradução livre). A estética que consiste em deixar as bochechas bem coradas invadiu o TikTok, ficando em alta após a maquiadora e produtora de conteúdo Mallory Osses postar um vídeo explicativo usando os príncipes William e Harry como exemplo, já que apareciam sempre com o rosto corado quando mais jovens.

Mas, como é o 'boyfriend blush', na prática, e como reproduzi-lo? Essa beleza busca replicar a maneira como o rosto de jogadores fica ruborizado após uma partida de futebol ou qualquer prática esportiva — por isso a origem do nome — trazendo jovialidade e um toque atlético ao look.

Alguns internautas até pontuaram que a tendência poderia ser "Rosácea Blush", já que também lembra como ficam as bochechas de quem tem a condição.

Devon Aoki já era adepta da tendência nos anos 2000 Devon Aoki já era adepta da tendência nos anos 2000 (Reprodução Instagram/@fastndfurious.luv)

Mallory explica que, a princípio, a técnica aparecia mais em looks de passarela ou editoriais, mas que pode, sim, ser usada no dia a dia. A atriz e modelo Devon Aoki, conhecida por interpretar a personagem Suki na série de filmes Velozes e Furiosos — além de ser irmã do DJ Steve Aoki —, também foi apontada como adepta da tendência desde os anos 2000.

No entanto, como é possível aderir à moda de maneira mais natural? O maquiador Emerson Damas, que também é influenciador de beleza, dá algumas dicas.

"Essa tendência traz uma abordagem fresca e descontraída à aplicação de blush, oferecendo um visual natural e saudável, perfeito para o dia a dia. É versátil e fácil de adotar!", diz.

Faça uma abordagem leve e natural

Damas explica que o 'Boyfriend Blush' se destaca por seu estilo minimalista, indo na contramão de contornos dramáticos, altas coberturas e o uso de muito produto.

Para alcançar um melhor resultado, o ideal é optar por produtos em creme ou balm, que vão ter fácil aplicação e acabamento com viço natural.

Escolha o tom certo

"É essencial escolher o tom de blush certo para o seu tom de pele. Opte por cores suaves e naturais, mais puxadas para o rosa e que complementem a sua pele, evitando cores vibrantes ou contrastantes", indica Emerson Damas.

Menos é mais

Ao optar por blushes em creme ou balm, como sugerido, podemos usar o dedo na hora da aplicação. Tendo maior controle da quantidade de produto usada e mais naturalidade no resultado. Já para o acabamento, o maquiador sugere o uso de um pincel macio e fofo.

"Aplique uma quantidade pequena de produto de cada vez e construa a intensidade conforme necessário. O objetivo é obter um visual suave e discreto, em vez de algo excessivamente dramático", revela.

Atente-se para uma aplicação correta

Mallory Osses usa blush em creme e aplica com os dedos Mallory Osses usa blush em creme e aplica com os dedos (Reprodução TikTok/@malloryosses)

Mallory Osses ensina que a aplicação deve ser feita em forma de triângulo com uma linha nas maçãs do rosto em direção à orelha, outra começando na bochecha em direção à mandíbula e a última diagonal ligando as duas primeiras. Lembrando que: as "linhas" são para referência e devem ser seguidas de maneira suave, não literalmente.

Finalize com um toque de iluminador

Para deixar a beleza ainda mais natural, experimente adicionar um pouco de iluminador às áreas altas do rosto, como as maçãs do rosto, o arco das sobrancelhas e o nariz. "Isso ajudará a realçar o efeito natural do blush e a criar um brilho saudável na pele”, finaliza.