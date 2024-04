Confira ideias de makes para arrasar em festivais de música

Alto contraste

Misture cores, texturas e formatos para um visual ultra elaborado (Reprodução/Instagram @rowisingh)

Prezando conforto e praticidade para encarar as mais de 12 horas de duração de um festival de música, a maior aliada para arrasar no look é uma bela make. Com opções para todos os gostos e corpos, a maquiagem é a forma mais democrática de se expressar através do visual. São muitas cores, texturas e produtos disponíveis para ajudar colocar as ideias em prática.

Mas, se você está se sentindo sem inspiração, ou ainda tem dúvida de qual conceito quer seguir, separei algumas ideias de looks impactantes para todos os dias de show.

Porém, antes alguns alertas: use e abuse de protetor solar, não esqueça de beber água, leve boné para proteger o rosto e escolha um calçado confortável para aguentar as várias horas em pé.

PEDRINHAS

Sem sombra de dúvidas é o acessório que mais causa impacto na make (e é o mais versátil). De várias cores e tamanhos diferentes, os brilhinhos ajudam a elevar o visual a um patamar mais elaborado com pouquíssimo esforço. Para alcançar o look desejado é só aplicar os cristais com pega strass e um pingo de cola para cílios.

CORES

Seja usando sombra, lápis ou delineador, fazer uma make colorida deixa o visual mais divertido. São várias opções: espalhe uma única cor em toda pálpebra móvel, dê pinceladas de vários tons, aplique um pouco de cor rente à raiz dos cílios inferiores ou misture um pouco de tudo em um look potente.

SOBRANCELHAS DECORADAS

Quer fugir do óbvio? Que tal decorar as sobrancelhas com cristais, adesivos divertidos ou glitter?

GLITTER

Glitter é o item mais famoso quando o assunto é beleza festiva e não sem motivo. Uma pitada do brilho já faz toda a diferença e deixa o visual super glamouroso. Use nos olhos, no rosto e até no corpo para alcançar a intensidade de brilho desejada.