'Peach Fuzz': veja como ter uma 'pele de pêssego' para combinar com a cor de 2024 Descubra produtos de skincare e tratamentos estéticos que vão te ajudar alcançar a textura aveludada dos sonhos

Cuidados ajudam a alcançar a pele aveludada dos sonhos

A Pantone decidiu que a cor do ano para 2024 é Peach Fuzz — definido como "um tom de pêssego gentil e aveludado com uma aura envolvente que enriquece o coração, a mente e o corpo".

A cor já virou febre e foi usada como referência para looks, makes e até decorações. Porém, também pode ser usada como ponto de partida para a textura da sua pele. Afinal, quem não quer ter uma 'pele de pêssego' super aveludada?

Reuni algumas sugestões de skincare e procedimentos estéticos para você mergulhar nessa tendência da melhor forma. Confira:

Tratamentos profissionais para o rosto

O primeiro passo para ter uma "pele de pêssego" é a limpeza de pele. Indicada para todos os tipos de pele, o procedimento remove as impurezas acumuladas pelas agressões do dia a dia e ao longo do tempo.

A técnica ainda prepara o rosto para outros tratamentos, potencializando a ação dos produtos utilizados. O processo é especialmente recomendado para o tratamento de peles oleosas e acneicas, com uma frequência quinzenal ou mensal — com devida orientação de um profissional —, para prevenir o aparecimento de marcas e cicatrizes.

A limpeza pode ser combinada com peelings faciais, que ajudam a estimular a produção de colágeno e elastina, atenuando rugas e ajudando a combater o envelhecimento.

Outro procedimento estéticos muito utilizado para quem quer deixar os cuidados com a pele mais potente são os lasers faciais, como o Tixel C, que proporciona tonificação da pele, clareamento de machas e melhora geral a textura da pele, com diminuição de marcas e fechamento de poros.

Skincare: Cuidados caseiros com a pele

Com a pele previamente tratada, a skincare diária ganha potência. Para quem ainda tem dúvidas, dermatologistas recomendam que os cuidados sejam realizados duas vezes ao dia. De manhã, a sequência básica é: limpeza, hidratação e proteção solar. E, à noite: limpeza e hidratação.

Para limpar a pele oleosa e acneica, uma ótima opção são os produtos com ácido salicílico, como o gel Actine, de Darrow, que controla a produção de óleo e previne a acne, além de promover uma limpeza profunda.

Agora para as peles mistas ou ressecadas, o Limpador Facial, da Sallve, vai hidratar muito além de limpar, já que tem niacinamida, phytoesqualano e pantenol na sua composição. Esse é aquele produto que vai lavar o rosto sem deixar aquela sensação de pele repuxada.

Falando em niacinamida e hidratação, outro produto que junta os dois com o reforço do ácido hialurônico é o sérum Hyaluron Activ B3, de Avène. O ácido hialurônico pode ser seu melhor amigo, já que tem potencial super hidratante — retém uma enorme quantidade de água e evita sua perda —, e está presente em vários cosméticos (até em maquiagem!).

Outro ativo ótimo para incrementar os cuidados é a Vitamina C, um poderoso antioxidante que auxilia na despigmentação, combate a presença de radicais livres que causam envelhecimento da pele, ilumina e revitaliza. Na hora da limpeza, o Sabonete Vitamina C, de Vizzela, tem um ótimo custo-benefício.

Mais um produto com custo-benefício muito bom é o Gel Creme Hidratante Facial, de Negra Rosa, que vai deixar a pele com toque de pêssego aveludado sem pesar e tem propriedades antipoluição.

Protetores solares que juntam os benefícios citados anteriormente ao fator de proteção são: Actine Aquafluid FPS60, de Darrow (controla a oleosidade e tem textura superfluida), Protetor solar Facial, de Negra Rosa (é transparente, então funciona bem para peles retintas, porque não deixa branco), Antioxidante Hidratante FPS 30, de Sallve (além de proteger tem Vitamina C 105), Protetor Solar Anti-Idade, Antioxidante, de La Roche-Posay (tem água termal na composição então acalma a pele, além de ser ultra resistente a suor).