Conchiglione recheado com frango O nome até pode ser difícil, mas eu garanto que a receita é super simples. E o melhor... no final fica incrível

Alto contraste

A+

A-

Conchiglione (rafael ferraz)

Tô vendo que aqui na geladeira tem um resto de salaminho. Uns 100 gramas que já servem pra começar a inspiração. Ah, e um vinho pra acompanhar. Hoje foi o Três Medalhas, um chardonnay chileno bom, bonito e barato. Gosto muito. Depois da entradinha, bora pra receita de hoje.

Esses dias eu estava no supermercado e vi um macarrão lindo. É um que tem formato de concha e é um pouquinho mais caro que o tradicional. Fui ver na embalagem e ele se chama conchiglione. Nome complicado e chique. Comprei e pesquise uma receita pra fazer nele.

Foi aí que encontrei uma de carne moída. Só que... tinha frango no meu congelador. Decidi dar uma alterada na receita. E não é que ficou legal? Acho que a carne de frango é bem versátil. Eu cozinhei na panela de pressão e depois desfiei. Em seguida já temperei e por fim coloquei creme de leite e molho de tomate.

Nessa receita o legal é brincar com os temperos. Dá pra fazer apimentado, dá pra trocar o creme de leite por requeijão, dá pra tirar o molho de tomate e colocar um molho branco. O mais bacana é você se permitir experimentar novos desafios na cozinha.

Publicidade

No caso do macarrão com nome chique, é preciso atenção na hora de cozinhar. A dica de sempre é: muita água e com sal pra cozinhar. Você precisa ficar atento ao ponto, não dá pra cozinhar demais, se não depois vai desmanchar tudo. Sabe como eu faço: sempre cozinho esse macarrão a mais pra poder experimentar. Nota: 10/10 pela facilidade e pela apresentação.

Ingredientes:

Publicidade

1 cebola

300 gramas de peito de frango cozido e desfiado

Publicidade

1 lata de creme de leite

2 colheres de molho de tomate

100 gramas de queijo mussarela fatiado

Passo a passo macarrão:

1 - Ferva bastante água com sal

2 - Coloque o macarrão. Geralmente são oito minutos de cozimento.

3 - Escorra a água e reserve.

Passo a passo recheio:

1 - Cozinhe e desfie o frango. Uma dica: Antes de colocar na panela de pressão, corte o frango em cubos, assim vai ficar desfiado em pequenos pedaços.

2 - Depois, escorra e reserve.

3 - Numa panela, coloque o óleo e frite a cebola. Em seguida, coloque os temperos.

4 - Junte o frango e depois o creme de leite e as colheres de molho de tomate. Lembre sempre: se não ficar cremoso, acrescente mais creme de leite ou molho de tomate.

Junte tudo:

1 - Pegue o macarrão e recheie com o frango

2 - Coloque num refratário bonito. Na sequência coloque a mussarela fatiada por cima.

3 - Leve ao forno pra dourar o queijo.

Ahhh, não esqueça de me seguir no instagram.com/1rafaelferraz.