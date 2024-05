Costelinha na frigideira com purê de batatas Que tal uma receita feita em 40 minutos? Dá pra servir com um vinho tinto em um jantar a dois bem agradável. Ah, só não se esqueça de bons assuntos

Costelinha (rafael ferraz)

Tem dias que a gente não dispensa uma carne de porco. Seja na feijoada, um lombo assado, uma costelinha de dar água na boca... Hoje é um desses dias. Então, bora pro mercado.

Pra você entender. Eu moro num bairro de São Paulo que fica no centro histórico. Bem próximo à avenida São João, à avenida Angélica. E por aqui tem muuuuito mercado. Pra se ter uma ideia, aqui ao lado de casa tem três a que dá pra ir a pé. E depende do bolso. Um deles é o sacolão. O outro é de estrangeiros, e um, bem chique, que fica na avenida Angélica, para o lado de Higienópolis.

Pois bem, fui a esse do “Higi”, por causa da carne. Quando cheguei lá, fiz logo o “clube” pra ganhar desconto. Não é que deu certo? O preço ficou mais em conta. Valeu a pena. Comprei 1 quilo de costelinha de porco cortada por 28 reais.

Também selecionei as batatas inglesas, um creme de leite e um queijo. Quando cheguei em casa, já com todos os ingredientes, abri um vinho tinto e já fui para os preparos. Estava com fome.

Antes de tudo, calma!

Primeiro te conto o problema. Fritei a costelinha numa frigideira, fiz uma baguncinha no fogão. Então, se tiver uma panela mais funda, use-a!

Nota: 9/10 pelo sabor que fica em toda a carne.

Agora sim, vamos à receita… Costelinha na frigideira com purê de batatas.

Ingredientes:

1 kg – costelinhas de porco pequenas

500 gramas – batatas inglesas

100 gramas – queijo mussarela

1 caixa de creme de leite

Temperos da sua escolha

Modo de preparo da carne:

1- Tempere as costelinhas. Esquente a frigideira e doure todos os lados até ficar com uma crosta.

Ferva uma água quente, e vá adicionando-a aos poucos na carne, até ficar ao ponto de ela se soltar do ossinho.

2- Está pronto.

Modo de preparo do purê de batatas:

1 - Lave e corte as batatas. Depois, ponha pra cozinhar no sal. Ah, com as cascas.

2 - Quando estiverem cozidas, coloque num refratário e amasse.

3 - Na sequência, adicione o creme de leite e um queijo da sua preferência.

4 - Por fim, coloque na panela de novo, só pra requentar e ficar ao ponto de sua escolha.

Ah, só não se esqueça de me acompanhar no instagram.com/1rafaelferraz