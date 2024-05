Pizza de presunto e queijo na massa de batata

Alto contraste

Pizza massa de batata (rafael ferraz)

Vou ser cancelado agora!!! É que devo ser uma das poucas pessoas no mundo que não gostam muito de pizza?! Sempre que peço, tenho que por um ketchup para dar um sabor, porque acho as massas bem ruins.

Só que... foleando alguns livros, encontrei uma receita bem legal. Que tal não fazer uma ‘massa’ diferente? E usando batata. Será que vai dar certo? Bom, fui no sacolão e escolhi as batatas tipo bolinhas. Pequenas, sabe? Comprei umas 10 para dar para umas 2 pessoas. Na sequência, fui logo em ingredientes básicos de uma pizza, molho de tomate, queijo, orégano e manjericão.

Ahhh, e a azeitona?!! Não dessa vez. Mas, se quiser, pode por. Depois de chegar em casa e pôr o vinho na taça... bora para receita. Só que, antes de tudo. Calma. Preciso te contar o que meu paladar disse sobre esse prato.

Gostei bastante!!! A batata, muito versátil que é, me surpreendeu com a textura. Achei que ela ia ficar dura com tanto tempo de forno. Só que pelo contrário. Ficou parecendo uma massa mesmo. Só não ficou perfeito porque não dá para comer com a mão.

Nota 9/10 pela parte criativa.

Ingredientes:

10 batatas inglesas (tipo bolinha)

1 molho de tomate

50 gramas de presunto

50 gramas de queijo

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo:

1 - Agora, cozinhei as batatas. Vai aí uma dica: na hora de cozinhar a batata, coloca sal na água do cozimento. O sal já vai penetrar na batata. Se tiver que fazer isso depois de cozida, vai ter que por uma quantidade bemmmm maior.

2 - Depois, coloquei num refratário de pizza ou o que tiver aí. Na sequência, amasse todas, e coloque azeite a gosto por cima.

3 - Coloque no forno para assar, para dar uma liga de bloco. Na sequência, tira do forno, e passa o molho de tomate de sua preferência.

4 - Por cima do molho, os ingredientes de sua preferência. Dessa vez coloquei linguiça presunto, queijo e por cima o orégano.

5 - Volta para o forno. O ponto será pelo queijo dourado.

Tá na mão! Se saboreie, porque fica muuuito gostoso. E o ketchup... depois vai ver que não precisa.