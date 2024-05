Polenta com carne moída fácil de fazer Que tal um prato simples pra um dia de chuva e vinho? Esse é mais do que especial. De quebra... ainda lembra “comida de vó”.

polenta (rafael ferraz)

Tem chovido bastante em São Paulo nos últimos dias, e se você é que nem eu, que não liga para o calorão com chuva, essa receita vai ser perfeita pra você. Só não pode faltar um bom vinho tinto pra acompanhar.

Por esses dias tenho vivido de uma forma mais tranquila. É que 2024 precisava começar diferente. Na virada de ano eu tinha prometido que não ficaria chateado ou irritado com simples bobagens, e que eu iria ficar mais leve.

Bom, resolvi por em prática. E hoje foi um dia perfeito. Estou muito feliz com meu trabalho, vida pessoal andando bem também. Ahh, principalmente estou contente dentro de casa. Com muita cautela, o vinho tem me acompanhado com algumas taças por semana. Ele me faz ter momentos divertidos na cozinha e em conversas saudáveis. Hoje, sem ligar para o calorão, decidi fazer uma polenta com carne moída. Acho que foi a chuva que me inspirou.

Aprendi a fazer esse prato com um amigo muito especial, se chama Eduardo Tonole, ele é natural de Venda Nova do Imigrante. Uma cidade da região sul serrana do Espírito Santo. O município concentra boa parte de descendentes de imigrantes italianos. Por lá, tem uma festa incrível que acontece anualmente, a chamada Festa da Polenta. Dentre as comemorações, os locais fazem muitos quilos de polenta num caldeirão. É incrível de se ver e comer.

Bom, para o prato de hoje eu gosto de escolher o milho vai fino. Já a carne moída eu prefiro a de patinho. Vai aí um detalhe: sempre peça para moer a carne na hora e frite bem. Lembrando que… na carne moída a chance de ter alguma bactéria é maior. Por isso que é proibido moer e colocar na prateleira. Nota: 10/10 pela facilidade e sabor.

Ingredientes:

1 cebola

500 gramas de carne moída

1 extrato de tomate

fubá/ farinha de milho

100 gramas de queijo mussarela ralado

Modo de preparo da polenta:

1- Ferva a água.

2- Coloque o fubá e mexa para não empelotar. A quantidade você percebe no olho. Se preferir mais ralo ou mais consistente.

3- Acrescente sal a gosto.

4- Com o fogo desligado, acrescente o queijo mussarela e mexa.

Modo de preparo da carne moída:

1- Sempre gosto de temperar a carne moída num refratário separado. Coloco sal, pimenta-do-reino e páprica doce.

2- Depois, frite a carne moída.

3- Por fim, acrescente o molho de tomate.