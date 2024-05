Receita de frango simples: ao molho e batata

Alto contraste

Frango ao molho e batatas Frango ao molho e batatas (Rafael Ferraz)

Era pra ser mais uma terça comum, mas não foi. Fiquei inspirado. E com um vinho português em mãos, tô aqui pensando?! Preciso embarcar em mais um projeto.

Só que dessa vez, não sei nem como me sair. É um mundo completamente diferente do que tô acostumado. Tá, posso até estar exagerando, mas você já fez algo que queria se desafiar, mas teve algum medo?

Pois é, tô com esse frio na barriga, mas acho que vai passar quando a comida cair no estômago. Mais cedo, quando cheguei do trabalho, passei num sebo que fica na rua Dr. Albuquerque Lins, próximo ao Theatro São Pedro.

Que incrível o local, muitos livros velhos que foram repassados por histórias de outras famílias, mas isso não vem à tona. O que tá em questão aqui é que comprei dois livros bemmm legais. São de receitas. Um, inclusive, era de uma organização sem fins lucrativos. Gostei bastante do que tinha pelas páginas.

Ahh, um ponto importante. Pra começar, queria te contar que não sou profissional, tô aqui pela experiência e pela ‘desculpa’ pra não comer a mesma comida todos os dias.

E pra começar escolhi fazer um prato rápido e fácil que adoro. Como sou muito eclético, dessa vez, pra acompanhar, além do vinho... coloquei um jazz pra tocar aqui. Coloca aí também: ‘When You’re Smiling’.

Como diz a música, quando sorrir, continue sorrindo, e cá estou com um sorriso num canto ao outro da boca... animado por começar!!!

Uma horinha depois, quero te dizer que me surpreendi com essa receita. O frango não fica seco, tampouco com “gosto de frango”. Ele fica suculento, parecendo uma carne nobre, que dá vontade de mais uma garfada. Já a batata, nem se fala. Os temperos vão entrando com o passar do tempo no forno e não fica aguado de jeito nenhum.

Notaaaa: 8/10.

Ingredientes:

3 batatas inglesas

1 lata de creme de leite

500 gramas de frango

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de shoyu

Sal a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:

1 - Primeiro, lave as batatas. Corte em 4 pedaços, tipo batata rústica de restaurante. Depois coloque ela num refratário. Misture sal e pimenta-do-reino a gosto. Na sequência leve ao forno até ficarem macias. Reserve.

2 - Corte o frango em cubos pequenos. Depois tempere com sal e pimenta a gosto. Depois, é só grelhar. Uma dica: esquente a panela antes de jogar o azeite, óleo ou manteiga. Não fica mexendo, deixa grelhar bem antes de virar pra selar o outro lado. Depois, Reserve.

3 - O molho é rápido, por isso, faça em fogo baixo pra não queimar. Derreta a manteiga, coloque o creme de leite, o shoyu e a mostarda. Quase ia esquecendo, o sal também!

4 - Quando tiver bem quente, coloca o frango e mistura. Depois só montar o prato com as batatas do jeito que quiser.

Até a próxima.