Torta capixaba na panela de barro

torta capixaba (rafael ferraz)

Não é segredo que eu sou apaixonado pelo meu estado. Simmmm, o Espírito Santo. Já que não é uma coluna de turismo, vou dar só dicas culinárias desse lugar maravilhoso. Hoje, prepare-se! Você vai se saborear com a torta capixaba.

Ela foi criada pelos portugueses. Mas, quem nasceu no Espírito Santo, queria dar aquela famosa ‘abrasileirada’ no prato. Já te adianto, a panela de barro é um dos charmes pra quem deseja uma apresentação diferenciada. A primeira experiência. Não é um prato barato se você quer caprichar.

Mas dá pra selecionar o que você vai por no prato. Pechinchar e até mesmo por poucos ingredientes, que é o que eu fiz. Só que eu ia receber convidados. Ananda e Otto são amigos meus e do Guilherme. Queríamos então dar um toque especial. Só que... nem tudo são ‘peixes’.

Eu não tinha uma batedeira (que já já tu vai entender pra que ela vai ser usada). Tive que pedir pra Ananda trazer a dela. Olha, temos intimidade, então não ficou chato, viu?! Apesar de ser capixaba, foi a primeira vez que fiz esse prato. E já confesso, foi muito difícil fazer a cobertura de ovo.

Pra cobertura pegar liga, tem que bater primeiro as claras em neve. Depois, bater a mesma quantidade de gema separada. No fim, juntar tudo com muita calma. Foi um horrooooor eu entender isso facilmente. Só bati as claras, e as gemas eu joguei fora. Não fica o mesmo gosto, mas deu pro gasto. Por fim, usei frutos-do-mar que não são ‘borrachudos’ e difíceis de atingir o ponto. Por isso, comprei só bacalhau, cação e camarão. Ah, não coloquei palmito, tenho horror.

Nota 8/10 pela falta da gema.

Ingredientes:

500 gramas de filé de peixe desfiado

300 gramas de bacalhau

500 gramas de camarão pequeno descascado

2 cebolas média

3 dentes de alho

1 maço de coentro

10 ovos

Sal a gosto

Modo de preparo do recheio:

1- Aqueça bastante a panela de barro (pode usar outra se quiser)

2- Jogue azeite, e coloque a 1 cebola inteira picada pra dourar.

3- Depois disso, jogue o bacalhau, o peixe e o camarão pra fritarem.

4- Por fim, misture o coentro.

Modo de preparo da cobertura:

1- Primeiro, separe as claras e as gemas.

2- Depois, coloque todas as claras na batedeira. Deixe até ficar clara em neve. Reserve num pote.

3- Faça o mesmo com as gemas.

4- Depois, coloque o sal a gosto e misture com uma espátula as claras em neve com as gemas batidas. Faça isso bem devagar, pra incorporar ar. Se não vai desandar.

5- Agora, jogue essa mistura em cima do recheio, que ficou na panela.

6- Você pode colocar anéis de cebola por cima.

7- Depois, coloca no forno por uns 20 minutos, em 180º.

8- Está pronta sua torta capixaba!

Ah, não deixa de me seguir no instagram.com/1rafaelferraz.