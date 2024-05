Tixan Ypê de cara nova: o que há de diferente?

Alto contraste

Reprodução/Ypê

A Ypê – empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, apresenta o Lava Roupas Tixan Ypê X MAX, nas versões em pó e líquido (Primavera, Maciez).

Reconhecido por seu alto rendimento (22 lavagens¹), o produto agora conta com um blend de enzimas que garante uma eficaz remoção de manchas² e sujeiras difíceis, sem a necessidade de esfregar³ antes de colocar na máquina.

“O Tixan Ypê X MAX nasceu das conversas entre os times de Marketing e de P&D, que viram pontos em comum entre a busca por uma fórmula mais eficaz e que facilitasse o dia a dia do consumidor(a), com o cuidado com as roupas. Com essa nova fórmula, basta colocar a roupa na máquina e ter a garantia de limpeza completa após o ciclo, sem a necessidade de esfregar previamente manchas e sujeiras”, explicou Cesar Nicolau, diretor de Marketing da Ypê.

Durante o desenvolvimento, a Ypê também encontrou uma oportunidade para tornar a fórmula mais sustentável. Um blend de enzimas foi utilizado para promover uma lavagem mais eficiente, permitindo elevar o percentual de ingredientes naturais. Assim, além de limpar suas roupas com eficácia, o Tixan Ypê X Max também contribui para a preservação do meio ambiente.

O Lava Roupas Tixan Ypê X Max pode ser adquirido tanto na sua versão líquida quanto na sua versão em pó, nas linhas Primavera e Maciez, a depender da preferência dos consumidores.

E, para facilitar ainda mais a vida dos fiéis clientes que já desejam experimentar, o novo Tixan Ypê X Max já se encontra disponível para compra online nas principais redes e plataformas como IFood, Carrefour, Pão de Açúcar, Amazon, Rappi e Mercado Livre. Já para aqueles que desejam saber mais sobre o produto ou mais ofertas da linha Tixan Ypê, clique aqui para descobrir!

¹ Referente ao Lava Roupas em pó de embalagem de 1,6kg em máquina de 6kg de abertura superior. Para outros tipos e tamanhos de máquina ajuste a dosagem do produto.

² Remove manchas como: leite, molho de tomate e alimentos que contenham amido em tecidos de algodão, seguindo as recomendações de uso do produto.

³ Testes realizados com manchas referenciadas sem a aplicação de pré-esfrega manual. Para outras informações consulte o rótulo do produto.