40 minutos em primeiro lugar: ‘Balanço Geral SP’ vence ‘Globo Esporte’ e ‘Jornal Hoje’ Programa também alcançou a segunda maior média do ano e bateu recorde de share

Alto contraste

A+

A-

Reinaldo Gottino apresenta o 'Balanço Geral SP' Reinaldo Gottino apresenta o 'Balanço Geral SP' (Edu Moraes )

O Balanço Geral SP conquistou resultados extraordinários na tarde de terça-feira (23), liderando a audiência por 40 minutos e conquistando a segunda maior média e recorde de share do ano. O programa da RECORD superou duas atrações da concorrente: a faixa final do Globo Esporte e também o Jornal Hoje por um longo período, das 13h13 às 13h54, com diferença de até um ponto: o placar chegou a 9 x 8 pontos, às 13h27.

O Balanço Geral SP venceu o Globo Esporte, que é exibido das 12h57 às 13h25. A atração da concorrente ficou atrás do Balanço Geral entre 13h13 e 13h25, ou seja, acabou em segundo lugar por 12 minutos.

O Jornal Hoje, no ar das 13h25 às 14h44, já entrou no ar perdendo para o programa apresentado por Reinaldo Gottino. O Balanço Geral SP garantiu a liderança por 29 minutos, até 13h54.

O jornalístico da RECORD, no ar das 11h49 às 15h31, assegurou ainda a segunda maior audiência do ano, 7,7 pontos de média, com pico de 9,2 pontos, além de registrar o share mais alto de 2024, 19,6%. O SBT, em terceiro, anotou 2,8 pontos.