‘A Grande Conquista’ garante melhor terça-feira na audiência e bate recorde de share Com Zona de Risco ao vivo, programa ficou na vice-liderança isolada

A Grande Conquista tem formato inédito da RECORD e estreou em 2023 na emissora (Divulgação/RECORD)

Na noite desta terça, (21), A Grande Conquista bateu recorde de audiência às terças-feiras, com 4,5 pontos de média, e também garantiu o melhor share da temporada: 11%, ficando na vice-liderança isolada na Grande São Paulo. O reality, comandado por Rachel Sheherazade, ainda atingiu pico de 5,5 pontos. O SBT ficou na terceira posição com 4,1 pontos de média.

O programa foi marcado pela segunda formação da Zona de Risco da fase da Mansão. Os donos Kaio e Hadad indicaram, em consenso, Breno. Os conquisteiros optaram pelo dono Kaio. E a terceira vaga foi ocupada por Any, que foi a mais votada por todos. Hoje à noite, os três encaram a Prova da Virada. Quem vencer, coloca outro participante em seu lugar na berlinda para correr o risco de eliminação.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP