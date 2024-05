‘A Grande Conquista’ garante vice-liderança no Rio de Janeiro e vence atrações da concorrente Reality exibiu a Prova da Virada; Any, Brenno e MC Mari estão na Zona de Risco e um deles será eliminado hoje à noite

Alto contraste

A+

A-

Logo A Grande Conquista Logo A Grande Conquista (Record)

Nesta quarta (22), o reality show A Grande Conquista consolidou o segundo lugar absoluto no Rio de Janeiro. O programa comandado por Rachel Sheherazade, que foi ao ar das 22h45 à 0h06, consolidou na região 4,1 pontos de pico, pico de 6,3 pontos e share de 8,3%. O SBT ficou na terceira posição com 3 pontos de média, enquanto exibia Programa do Ratinho e o The Noite.

Ontem aconteceu mais uma emocionante Prova da Virada, disputada por Any, Brenno e Kaio. No final da dinâmica, o dono Kaio levou a melhor e escapou da berlinda, colocando Mc Mari em seu lugar. Hoje à noite (23/05), acontece, ao vivo, a segunda eliminação do programa. Os conquisteiros Any, Brenno e Mc Mari disputam a preferência do público para permanecerem na Mansão.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Fonte: Kantar Ibope Media/GRJ