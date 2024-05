A ‘Hora da Venenosa’ bate recorde do ano com quase o triplo de audiência Balanço Geral SP, na faixa completa, atinge quase 10 pontos

Alto contraste

A+

A-

Quadro do 'Balanço Geral' é sucesso absoluto de audiência Quadro do 'Balanço Geral' é sucesso absoluto de audiência

Nesta quarta, (1), em pleno feriado do Dia do Trabalho, A Hora da Venenosa, quadro do Balanço Geral SP, conquistou a melhor média no ano, 8,9 pontos, e ficou bem perto da liderança. Tanto a atração comandada por Fabíola Reipert, Reinaldo Gottino e Renato Lombardi, como a faixa completa do jornalístico do RECORD, abriram vantagem de quase seis pontos sobre o SBT.

O quadro superou o recorde anterior, de 8,7 pontos, atingido em 17 de abril. O pico foi de 9,3 pontos, e no mesmo minuto ficou a cerca de um ponto da liderança, já que a Globo marcava 10,6 pontos. A Venenosa consolidou o segundo lugar isolado em sua faixa de transmissão deixando o SBT na terceira posição com 3,1 pontos.

Destaque ainda para a Reportagem do Dia, no ar das 14h27 às 14h34, que obteve média ainda maior, 9,3 pontos, com pico de 9,6 e share de 20,3%. O SBT, em terceiro, anotou 3 pontos.

O Balanço Geral SP, apresentado por Gottino, no horário completo, das 11h49 às 15h, cravou média de 7,5 pontos, uma das mais altas do ano e consolidou, isoladamente, a segunda posição. O pico foi de 9,7 pontos e, novamente, esteve a aproximadamente um ponto do primeiro lugar: durante o mesmo minuto, a Globo registrou 11 pontos. A participação do jornalístico da RECORD foi de 17,3%. O STB ficou em terceiro com 2,3 pontos.