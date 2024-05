'A Hora da Venenosa' volta ao ar após uma semana e conquista o primeiro lugar por 5 minutos Quadro foi exibido no ‘Balanço Geral SP’ após dar lugar à cobertura especial das chuvas no RS e destacou, neste retorno, o trabalho de famosos para ajudar as vítimas da região

A Hora da Venenosa voltou a ser exibida nesta segunda-feira (13), após ficar fora do ar na semana passada para dar espaço, no Balanço Geral SP, à cobertura especial da tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Neste retorno, a atração liderou a audiência por cinco minutos e garantiu uma das maiores médias do ano.

No horário de exibição do quadro, das 15h03 às 15h30, a audiência atingiu 8,3 pontos de média e o pico chegou a 8,7, com share de 20,1%, conquistando a vice-liderança absoluta. O SBT, no confronto, marcou 3 pontos e acabou na terceira colocação.

Comandada na tarde de ontem por Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino, A Hora da Venenosa destacou a ação solidária de famosos na região e ainda exibiu links ao vivo, diretamente do Estado, com atualizações sobre os efeitos recentes da chuva na região.

Na faixa completa, das 11h49 às 15h30, o Balanço Geral SP, apresentado por Gottino, anotou média de 7,3 pontos, pico de 8,7 e participação de 18%. O SBT ficou em terceiro lugar com 2,7 pontos.