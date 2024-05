Audiências |Do R7

'A Terra Prometida' atinge recordes e "goleia" futebol da concorrente em SP e no Rio O placar de média contra o jogo foi de 6,9 x 2,5, na capital paulista; e 7,2 x 1,7. na praça fluminense

Tobias surpreendido por Aruna

Na tarde desta quarta (22) a superprodução A Terra Prometida bateu recordes e assegurou a vice-liderança absoluta em São Paulo e Rio de Janeiro. Na praça paulista, a trama conquistou o melhor share, 17% desde o início da exibição. Das 15h30 às 16h34, a obra garantiu mais que o dobro da média do canal em terceiro lugar (SBT), que exibia no horário a novela Contigo Sim e a partida entre Atalanta X B Leverkusen, pela Liga Europa, com placar 6,9 pontos contra 2,5 pontos. Além disso, o pico de audiência alcançou 7,6 pontos.

Especificamente na faixa do futebol da concorrente (15h42 às 18h11), a RECORD, com A Terra Prometida e Cidade Alerta, conquistou média de 6,9 pontos, contra apenas 2,6 da transmissão esportiva do SBT.

No Rio de Janeiro, a trama estrelada por Sidney Sampaio também registrou recordes e alcançou a segunda maior audiência e o melhor share do ano. O folhetim atingiu 7,2 pontos, cinco pontos de vantagem em relação aos canais que ficaram em terceiro e quarto lugar, a REDE TV! e SBT, respectivamente, que marcaram 1,8 e 1,7 ponto de média. O share recorde chegou a 15,6% e o pico foi de 7,8 pontos.

No horário da Liga Europa, a RECORD também saiu vitoriosa nesse embate, com larga vantagem no placar de 6,2 x 2,4 pontos de média.

No capítulo, Tobias é surpreendido por Aruna e tenta matá-la.

A Terra Prometida narra a história de Josué, que liderou seu povo com coragem, determinação e fé. Enfrentando as tribos de Israel, que lamentavam a morte de Moisés e temiam um futuro incerto, Josué mostrou-se um líder resiliente e inspirador para os hebreus. Sua jornada é marcada por desafios, conflitos e momentos de superação.

