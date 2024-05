‘Cidade Alerta’ alcança mais de 10 pontos e consolida o segundo lugar isolado

Alto contraste

Luiz Bacci é o apresentador do Cidade Alerta Luiz Bacci é o apresentador do Cidade Alerta (Edu Moraes/RECORD)

Na quarta-feira (14), o Cidade Alerta SP, exibido para a Grande São Paulo entre 18h e 19h55, conquistou altos índices de audiência, com média de 9,5 pontos e pico de 10,2 pontos. O share foi de 15,2 %.

Com estes números, garantiu o segundo lugar isolado com mais que o triplo da audiência do SBT, que ficou em quarto lugar com 3,1 pontos. A Band, em terceiro, anotou 3,5 pontos.

Na faixa completa, das 16h34 às 19h55, o programa também apresentou excelente desempenho, repetindo o pico do horário transmissão exclusiva para a capital paulista, 10,2 pontos. A média alcançou 8,8 pontos e o share, 15,2%. O jornalístico se consolidou na vice-liderança absoluta, enquanto o SBT acabou em quarto lugar ao cravar 3 pontos. No mesmo confronto, a Band foi a terceira colocada ao registrar 3,6 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP